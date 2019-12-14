У київському метро віджигала пасажирка: курйозний момент потрапив на відео

У метро Києва дівчина танцювала у вагоні (фото: РБК-Україна)

У київському метро молода дівчина розважала пасажирів

У метро Києва знову відзначилася пасажирка. Молода дівчина виконала запальний танець прямо у вагоні на очах у пасажирів. Нове відео з'явилося в Telegram-каналі "Кримінальна Україна".

У пабліку пишуть, що, мабуть, дівчина тільки з дискотеки і ще не встигла усвідомити, що вона серед пасажирів київського метрополітену. Зазначимо, що ця весела брюнетка не в перший раз відривається подібним чином.

Цього разу вона вбралася в ультракоротку чорну сукню, чим додала пікантності ситуації.

"У Київському метро своя атмосфера вранці. Дівчина вийшла з дискотеки, а дискотека з неї ні. Або дискотека плавно перейшла в ранкову зарядку..." - написано в пабліку.

богиня! Опубліковано Світланою Мащенко Субота, 14 грудня 2019 р.

В метро Києва дівчина танцювала у вагоні (відео: Telegram/Кримінальна Україна)

Користувачі мережі в коментарях висловили свої причини такої поведінки дівчини.

"Підозрюю, що дівчина з "Бізнес Молодості" виконує ціну слова", - припустила користувач мережі.

"Може бути. Вона регулярно так старається", - згодна з нею коментатор.

Скрін коментарів

Варто відзначити, що у КМДА прийняли зміни правил для пасажирів київської підземки. Тепер в метро суворо заборонено просити милостиню, співати або грати на музичних інструментах. Також посилили вимоги до дрес-коду - в метро не можна заходити з голим торсом, у брудному одязі та з неприємним запахом.

Також змінилися вимоги до перевезення великогабаритного багажу, наприклад, велосипеди можна провозити лише в чохлі, а круглі великі предмети не можна перевозити, якщо їх не буде за що утримувати.