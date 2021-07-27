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В Киевском метро образовался очередной коллапс: люди не могут свободно попасть в подземку

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Киев, Вторник 27 июля 2021 18:41
В Киевском метро образовался очередной коллапс: люди не могут свободно попасть в подземку Коллаж РБК-Украина: в Киеве на станции метро "Арсенальная" образовался коллапс
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 27 июля, в киевском метрополитене образовалась толкучка на станции метро "Арсенальная". Люди не могут свободно попасть в подземку и стоят в очереди.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев без цензуры".

На снимках и видео видно, как пассажиры стоят в вестибюле входа в метрополитен. При этом некоторые из них находятся там без масок. Также многие их неправильно надели и выставили нос. О социальной дистанции тоже говорить не приходится.

Напомним, вчера похожая ситуация наблюдалась на станции "Контрактовая площадь".

Мы также писали о том, что в киевском метрополитене произошел скандал после того, как работники подземки решили перемотать скотчем гранитные плиты на колоне станции метро "Святошин" в несколько слоев, чтобы они не отвалились.

На ситуацию уже отреагировали в Киевской городской государственной администрации. Они пообещали, что на станцию придет комиссия, которая все проверит.

После этого пользователи сети начали писать о том, что комиссии также следует проверить и другие столичные станции метро, включая "Левобережную" и "Шулявскую", а также проверить все переходы на проспекте Победы, а еще отправиться с инспекцией на "Ипподром" и "Выставочный Центр".

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