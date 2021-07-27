У Київському метро утворився черговий колапс: люди не можуть вільно потрапити в підземку

Сьогодні, 27 липня, в київському метрополітені утворилася товкучка на станції метро "Арсенальна". Люди не можуть вільно потрапити в підземку і стоять в черзі.

На знімках і відео видно, як пасажири стоять у вестибюлі входу в метрополітен. При цьому деякі з них знаходяться там без масок. Також багато їх неправильно наділи і виставили ніс. Про соціальну дистанцію теж говорити не доводиться.

Нагадаємо, вчора схожа ситуація спостерігалася на станції "Контрактова площа".

Ми також писали про те, що в київському метрополітені стався скандал після того, як працівники підземки вирішили перемотати скотчем гранітні плити на колоні станції метро "Святошин" в кілька шарів, щоб вони не відвалилися.

На ситуацію вже відреагували в Київській міській державній адміністрації. Вони пообіцяли, що на станцію прийде комісія, яка все перевірить.

Після цього користувачі мережі почали писати про те, що комісії також слід перевірити і інші столичні станції метро, ​​включаючи "Лівобережну" і "Шулявську", а також перевірити всі переходи на проспекті Перемоги, а ще відправитися з інспекцією на "Іподром" і "Виставковий центр ".