В киевских школах сделали важное объявление из-за угрозы коронавируса

Из-за коронавируса в школах Киева усилили меры профилактики (коллаж РБК-Украина)

В Киеве из-за угрозы коронавируса усилили меры профилактики и намерены ограничить родителям доступ к школам

Коронавирус в Украине диагностировали у мужчины из Черновцов, и по состоянию на сегодня медики изучают 6 подозрений на COVID-19 - эти люди также изолированы. Представитель ВОЗ Ярно Хабихт допускает, что количество случаев заболевания опасной инфекцией может увеличиться.

В разных городах нашей страны проводятся информ-кампании и профилактические мероприятия. В частности, в Киеве было решено во всех детсадах и школах из-за угрозы коронавируса детям ежедневно измерять температуру. Также в столице подготовлены базы в 7 больницах для госпитализации пациентов с подозрением на заболевание.

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский обратился к родителям с просьбой в случае выявления признаков заболевания у ребенка оставить его дома и обратиться к семейному врачу. Об этом передали в пресс-службе столичной мэрии.

Также он отметил, что в садиках и школах усилен контроль за режимом мытья рук и влажной уборки помещений.

Коронавирус - профилактика инфицирования и распространения (Фото: don.kyivcity.gov.ua)

"Мы ввели комплекс мероприятий и ограничим доступ к школам, в том числе и родителям. В школах введены "пятиминутки здоровья" до и после уроков. Учителя напоминают ученикам о правилах личной гигиены и поведения при распространении инфекционных заболеваний", - подчеркнул Мондриевский и призвал родителей не волноваться.

Кроме того, во всех учреждениях разместили наглядную информацию по профилактике инфицирования и распространения вируса на бумажных и электронных носителях (можно ознакомиться по этой ссылке).

Советы для защиты от коронавируса (Фото: скрин don.kyivcity.gov.ua)

За счет городских средств районные управления образования закупили дезинфицирующие и моющие средства для всех садов и школ (2019 год - 18, 9 млн грн; в 2020 году предусмотрено 22 млн грн). В садах и школах усилен контроль за режимом мытья рук и влажной уборки помещений.

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Добавим, что в Киеве родителей также призывают перед тем, как отправлять ребенка в школу, поменять температуру и удостовериться, что нет симптомов вирусного заболевания (насморк, кашель).

Фото: скрин (соцсети)

Напомним, что ранее мы писали о главных мифах и заблуждениях относительно коронавируса.