Как чувствует себя больной коронавирусом украинец: возможна пневмония

Коронавирус COVID-19 зафиксировали в Черновцах 3 марта

Коронавирус в Украине был диагностирован у 39-летнего мужчины из Черновцов, который вместе с супругой недавно вернулся из Италии. Как чувствует себя пациент с COVID-19, есть ли риск развития вирусной пневмонии, рассказали врачи из местной областной больницы.

Согласно последним данным клинических признаков пневмонии у него нет, но в то же время результаты рентгеноскопии говорят, что пневмония, возможно, есть.

Пока вопрос с пневмонией не решен, зато известно, что черновчанин чувствует себя хорошо, состояние стабильное, высокой температуры нет.

"Он получает лечение согласно протоколу, антибактериальную и противовирусную терапию. У больного наблюдается положительная динамика", - говорит Сергей Цинтар, и. о. генерального директора областной больницы.

Врач также рассказал, что пациент находится в отдельном боксе с отдельным санузлом. Медики во время визитов в палату надевают защитные очки, костюмы и прочие средства.

На данный момент уже установили всех людей, с которыми, помимо супруги, контактировал зараженный коронавирусом. Это четверо пограничников и один таможенник. Все они находятся в самоизоляции под наблюдением медиков.

Ранее мы писали, что жена инфицированного коронавирусом украинца приняла решение пойти на обсервацию, так как соседи протестовали против того, что она живет с ними рядом.