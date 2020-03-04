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Как чувствует себя больной коронавирусом украинец: возможна пневмония

STYLERЖизнь    04.03.2020 - 11:46
Как чувствует себя больной коронавирусом украинец: возможна пневмония
Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус COVID-19 зафиксировали в Черновцах 3 марта

Коронавирус в Украине был диагностирован у 39-летнего мужчины из Черновцов, который вместе с супругой недавно вернулся из Италии. Как чувствует себя пациент с COVID-19, есть ли риск развития вирусной пневмонии, рассказали врачи из местной областной больницы.

Согласно последним данным клинических признаков пневмонии у него нет, но в то же время результаты рентгеноскопии говорят, что пневмония, возможно, есть.

Пока вопрос с пневмонией не решен, зато известно, что черновчанин чувствует себя хорошо, состояние стабильное, высокой температуры нет.

"Он получает лечение согласно протоколу, антибактериальную и противовирусную терапию. У больного наблюдается положительная динамика", - говорит Сергей Цинтар, и. о. генерального директора областной больницы.

Врач также рассказал, что пациент находится в отдельном боксе с отдельным санузлом. Медики во время визитов в палату надевают защитные очки, костюмы и прочие средства.

На данный момент уже установили всех людей, с которыми, помимо супруги, контактировал зараженный коронавирусом. Это четверо пограничников и один таможенник. Все они находятся в самоизоляции под наблюдением медиков.

Ранее мы писали, что жена инфицированного коронавирусом украинца приняла решение пойти на обсервацию, так как соседи протестовали против того, что она живет с ними рядом.

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