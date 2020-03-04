У київських школах зробили важливе оголошення через загрозу коронавіруса

Через коронавірус в школах Києва посилили заходи профілактики (колаж РБК-Україна)

В Києві через загрозу коронавіруса посилили заходи профілактики та мають намір обмежити батькам доступ до шкіл

Коронавірус в Україні діагностували у чоловіка з Чернівців, і станом на сьогодні медики вивчають 6 підозр на COVID-19 - ці люди також ізольовані. Представник ВООЗ Ярно Хабіхт допускає, що кількість випадків захворювання небезпечною інфекцією може збільшитися.

У різних містах нашої країни проводяться інформ-кампанії та профілактичні заходи. Зокрема, в Києві було вирішено у всіх дитсадках і школах через загрозу коронавіруса дітям щодня вимірювати температуру. Також у столиці підготовлені бази в 7 лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підозрою на захворювання.

Заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський звернувся до батьків із проханням у разі виявлення ознак захворювання у дитини залишити її вдома і звернутися до сімейного лікаря. Про це передали в прес-службі столичної мерії.

Також він зазначив, що у садочках і школах посилено контроль за режимом миття рук та вологого прибирання приміщень.

Коронавірус - профілактика інфікування та поширення (Фото: don.kyivcity.gov.ua)

"Ми запровадили комплекс заходів і обмежимо доступ до шкіл, у тому числі й батькам. В школах введено "п'ятихвилинки здоров'я" до і після уроків. Вчителі нагадують учням про правила особистої гігієни та поведінки при поширенні інфекційних захворювань", - наголосив Мондрієвський і закликав батьків не хвилюватися.

Крім того, у всіх установах розмістили наочну інформацію з профілактики інфікування та поширення вірусу на паперових та електронних носіях (можна ознайомитися за цим посиланням).

Поради для захисту від коронавіруса (Фото: скрін don.kyivcity.gov.ua)

За рахунок міських коштів районні управління освіти закупили дезінфікуючі та миючі засоби для усіх садочків і шкіл (2019 рік - 18, 9 млн грн; у 2020 році передбачено 22 млн грн). В садах і школах посилено контроль за режимом миття рук та вологого прибирання приміщень.

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Додамо, що в Києві батьків також закликають перед тим, як відправляти дитину до школи, поміряти температуру та упевнитися, що немає симптомів вірусного захворювання (нежить, кашель).

Фото: скрін (соцмережі)

Нагадаємо, що раніше ми писали про головні міфи і помилки щодо коронавіруса.