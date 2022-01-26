Киевская полиция занялась скандальным ДТП с участием блогерши

Скандальная киевская блогерша с ником ttiisshhiinnaa недавно выложила в сеть видео, как в Porsche с компанией сбивают человека на моноколесе возле Индустриального моста. Инцидент вызвал гневную реакцию в обществе, и теперь правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.

Об этом 26 января передали в пресс-службе патрульной полиции Киева.

В частности, на следующий день после происшествия в воскресенье полицейские разыскали 26-летнего потерпевшего, с которым пообщались относительно происшествия и отобрали объяснения.

О самом инциденте на дороге правоохранителям стало известно из видео в социальных сетях, где было показано, как водитель Porshe двигаясь на скорости по улице Борщаговской, вероятно, сбил двигавшегося на моноколесе мужчину.

"Сегодня инспекторы из отдела розыска и обработки материалов ДТП обнаружили автомобиль Porshe белого цвета с характерными для ДТП повреждениями передней части по улице Воздвиженской", - говорится в публикации.

Полиция занялась скандальным видео блогерши Тишины о наезде на парня на моноколесе (фото: facebook.com/kyivpatrol)

На место вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия.

Полиция нашла Porsche с похожими повреждениями (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Тут стоит отметить, что после обнародования ролика, как "мажоры" сбили на дороге человека, и последующего резонанса 20-летняя Мария Семенова (блогерша Маша Тишина / ttiisshhiinnaa) заверила, что пострадавшему на месте аварии якобы заплатили за сломанную подставку на моноколесе, и, мол, молодой человек будто бы не имеет к компании претензий.

Но в то же время в сети со ссылкой на участников сообщества людей, которые ездят на моноколесе, рассказали, что компания на Porsche тогда после ДТП просто скрылась с места, и все.

Видео: блогерша ttiisshhiinnaa с компанией в авто сбили человека на моноколесе в Киеве