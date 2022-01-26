Шок-фото, наркотики и эскорт: чем известна Маша Тишина, которая с бойфрендом сбила человека и сбежала

20-летняя Мария Семенова из Киева, она же блогерша Маша Тишина (ttiisshhiinnaa) на днях снова засветилась в новостях, выложив в сеть видео, где ее друг в авто и она на пассажирском сидении сбивают человека на моноколесе. Чудом парень по имени Андрей выжил благодаря экипировке, а вот блогерша снова вышла безнаказанной из ситуации.

Чем уже успела прославиться девушка, ее скандальные фото, источники заработка - смотрите ниже в материале Styler .

Что известно о ДТП и пострадавшем

По информации ТСН, Андрей до сих пор оправляется от шока. Он возвращался с работы, когда его сбила машина. Говорит, что выехал на дорогу, потому что в нескольких сотнях метров перед местом аварии закончилась пешеходная дорожка.

В какой-то момент Андрея на скорости 120 км/час при разрешенных по городу 50-ти сбил автомобиль.

"Я стараюсь себя максимально выделить, у меня есть рюкзак, который видно, фара. Я полностью в экипировке... На большой скорости меня сбили, но мне повезло, что мне все пришлось на локоть", - рассказывает пострадавший.

Все это Мария транслировала на видео в Instagram, которое обрывается сразу после ДТП.

Андрей говорит, что авто проехало еще 300 метров, но затем остановилось. К нему подошли и предложили оплатить поломанное моноколесо. Взяли номер карты и пообещали скинуть деньги. Но средства так и не пришли.

Пострадавший говорит, именно из-за шока не вызвал полицию на место. А когда добрался домой, то увидел, что видео, как его сбивает авто нагло разместили в соцсетях.

В полиции отреагировали

По словам экс-заместителя министра МВД Антона Геращенко, водитель будет отвечать и за совершение ДТП и за оставление места ДТП.

"К сожалению, сама блогерша не понесет ответственности и мы не сможем уже установить был ли водитель под действием алкоголя или наркотиков во время ДТП. К сожалению…" - написал он.

Чем еще оскандалилась Мария?

Девушка любит шокировать пользователей контентом в соцсетях, за что ее Instagram время от времени сносят.

Вот что она публикует (самые скромные фото):

Фото: instagram.com/ttiisshhiinnaa_icon

Летом прошлого года девушка вместе с компанией друзей разнесла арендованную квартиру. Подбитые и еще неизвестно "под чем" молодые люди на камеру громили мебель, разрисовывали стены, зеркала.

Когда к ним явилась полиция, девушка пыталась раздеться перед копами взамен на то, чтобы они отпустили ее и ее друга.

"Так, ребята, я вам показываю сиськи, а вы нас отпускаете. Сиськи хотите?" - говорила она тогда.

Еще ранее девушка устроила стрельбу из пистолета посреди улицы во время фотосессии. И в этот же день разгромила съемную квартиру в элитном ЖК.

А когда Маше было 17 лет она устроила "перфоманс" на Мосту метро, якобы собираясь прыгать из-за несчастной любви. Тогда девушку спасла приехавшая на вызов полиция.

Источники заработка у девушки не только блогерство

По данным телеграм-канала "Катарсис", инстаграм и вызывающее поведение - не единственное хобби девушки. Также она может заниматься эскортом. По крайней мере так ее номер подписали пользователи в приложении GetContact.

В сети также обнародовали анкету Марии. В ней указано, что рост девушки составляет 170 сантиметров и "стоит" она 800 долларов.

Кроме того на некоторых видео девушка употребляет наркотики.

Скрин: Telegram Катарсис