Скандальная киевская блогерша разнесла съемную квартиру и пыталась раздеться перед "копами"

Скандальная киевская блогерша с ником ttiisshhiinnaa вместе с другом Сережей разгромила очередную съемную квартиру. На место приехала охрана и полиция: друга увезли в райотдел, а девушка поехала на полицейском авто его вызволять.

На кадрах в стельку пьяные молодые люди возмущаются приезду силовиков и оправдываются, что квартиру разгромили не они, а их друзья.

"Мы с Сережей спим... Я - голая. Шесть типов Сириус, а я выкупаю типов Сириус... Вы понимаете, что мы не раз**бали хату, раз**бали хату наши друзья", - возмущается девушка.

Затем полицейские сковывают наручниками друга блогерши, он возмущается, что у него травма запястья и так делать нельзя. А подруга обещает показать копам сис**и в обмен на то, что их отпустят.

Дальше Сережу забрали в райотдел. А немного протрезвевшая блогер вместе с полицейскими уехала на машине "копов" его вызволять.

Происходящее в квартире девушка транслировала на своей странице в Instagram. На кадрах видно, что в квартире сломана кровать, в ванной на полу вода, а стены и зеркала разрисованы черным.

Скрин: скандальная блогерша из Киева разнесла квартиру (instagram.com/ttiisshhiinnaa)

"Осторожно, видео вызывает рвотные рефлексы и содержит много нецензурной брани Скандальная блогер в очередной раз доказала свою тупость и неадекватность. Сегодня ночью она с друзьями разнесла очередные апартаменты, в которых жила. Двух слов связать не может. Как и ее друзья. Достанутся же кому-то этакие куски "счастья", - подписаны кадры. Осторожно, 18+.

Видео: В Киеве блогерша разнесла съемную квартиру (facebook.com/KyivOperativ)

Отметим, что это не первая выходка звезды соцсетей. Не так давно она устроила стрельбу из пистолета посреди улицы во время фотосессии. И в этот же день разгромила съемную квартиру в элитном ЖК. Якобы ее попросили съехать раньше, хотя задаток был оплачен наперед.