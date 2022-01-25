Киевская блогерша с компанией в авто сбили человека в прямом эфире. Потом наврала с "отмазкой"

Скандальная киевская блогерша с ником ttiisshhiinnaa с друзьями в авто сбили человека на моноколесе на дороге, а само ДТП сняли на видео и выложили кадры в сеть. Ролик вызвал массу возмущения, и девушка заверила, якобы пострадавшему заплатили за поврежденную деталь на транспорте, но оказалось, что это неправда.

Так, компания вообще не возвращалась к сбитому мужчине и не обсуждала инцидент, передает "Киев оперативный" в своем Facebook .

Наезд произошел вечером, когда 20-летняя Маша Семенова (так зовут блогершу) с другими молодыми людьми ехала на Porsche по улице Борщаговской перед Индустриальным мостом. Компания пила в салоне под громкую музыку, транслируя видео в InstaStories.

В определенный момент водитель стал перестраиваться вправо, чтобы обогнать машину впереди. И тут Porshe сбило человека, который на моноколесе двигался по обочине.

После столкновения он упал на асфальт, а сами "герои" видео продолжали движение, после чего съемка была прекращена.

Видео: блогерша ttiisshhiinnaa с компанией в авто сбили человека на моноколесе в Киеве

Позже блогерша дала "объяснение" в ответ на гневную реакцию в сети, что пострадавшему на месте аварии заплатили за сломанную подставку на моноколесе, и что будто бы мужчина не имеет к компании претензий.

Блогерша после ДТП выдала "отмазку" (фото: скрин instagram.com/ttiisshhiinnaa)

Однако через некоторое время всплыла совсем иная информация.

Так, в сети пишут со ссылкой на участников сообщества людей, которые ездят на моноколесе, что компания на Porsche не предоставила пострадавшему никакой домедицинской помощи, никто ничего ему не компенсировал, и вообще виновники аварии с места ДТП скрылись.

"Оказывается, эти алко-нарко проходимцы еще и наврали всем…?" - говорится в публикации.

История блогерши о компенсации пострадавшему после ДТП оказалась фейком (фото: скрин facebook.com/operativeukr)