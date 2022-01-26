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Київська поліція зайнялася скандальним ДТП за участю блогерки

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Київ, Середа 26 січня 2022 17:42
Київська поліція зайнялася скандальним ДТП за участю блогерки Колаж РБК-Україна: поліція з'ясовує обставини наїзду на людину, що транслювала блогерка у прямому ефірі
Автор: Володимир Костирін

Скандальна київська блогерка з ніком ttiisshhiinnaa нещодавно виклала в мережу відео, як в Porsche з компанією збивають людину на моноколесі біля Індустріального мосту. Інцидент викликав гнівну реакцію в суспільстві, і тепер правоохоронці розбираються в обставинах ДТП.

Про це 26 січня передали в прес-службі патрульної поліції Києва.

Зокрема, наступного дня після події в неділю поліцейські розшукали 26-річного потерпілого, з яким поспілкувалися щодо події та відібрали пояснення.

Про сам інцидент на дорозі правоохоронцям стало відомо з відео в соціальних мережах, де було показано, як водій Porshe рухаючись на швидкості вулицею Борщагівською, ймовірно, збив чоловіка, який рухався на моноколесі.

"Сьогодні інспектори з відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП виявили автомобіль Porshe білого кольору з характерними для ДТП пошкодженнями передньої частини на вулиці Воздвиженській", - йдеться в публікації.

Київська поліція зайнялася скандальним ДТП за участю блогерки

Поліція зайнялася скандальним відео блогерки про наїзд на хлопця на моноколесі (фото: facebook.com/kyivpatrol)

На місце викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин події.

Київська поліція зайнялася скандальним ДТП за участю блогерки

Поліція знайшла Porsche зі схожими ушкодженнями (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Тут варто зауважити, що після оприлюднення ролика, як "мажори" збили на дорозі людину, і подальшого резонансу 20-річна Марія Семенова (блогерша Маша Тишина / ttiisshhiinnaa) запевнила, що потерпілому на місці аварії нібито заплатили за зламану підставку на моноколесі, і, мовляв, молода людина нібито не має до компанії претензій.

Але разом з тим в мережі з посиланням на учасників спільноти людей, які їздять на моноколесі, розповіли, що компанія на Porsche тоді після ДТП просто зникла з місця, і все.

Відео: блогерка ttiisshhiinnaa з компанією в авто збили людину на моноколесі в Києві

Раніше ми розповідали, чим відома блогерка Маша Тишина, яка з бойфрендом збила людину і втекла, а до цього рознесла знімну квартиру і намагалася роздягнутися перед "копами".

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