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"Киевская перепичка" снова подорожала: цена сравнялась с МакДональдсом

Автор: Анна Шиканова

Знаменитая и популярная у жителей Киева и гостей столицы "Киевская перепичка" снова подросла в цене. Подорожание составило еще 5 гривен, и теперь за любимое лакомство придется выложить уже 30 гривен.

Как рассказал пользователь Facebook Егор Шумихин, цена любимого столичного деликатеса сравнялась с ценой на гамбургер.

"Произошло неизбежное: киевская перепичка сравнялась в цене с гамбургером из "Макдональдса". Столичный деликатес снова подорожал на 5 гривен до 30 гривен. Бургер стоит – 31 гривну", - написал он на своей странице.

Новые цены на "Киевскую перепичку"

Он напомнил, что "Киевская перепичка" открылась в 1981 году. Стоимость деликатеса составляла 22 копейки.

В 2010-х перепичка долгое время стоила 4,5 гривны. А потом цена начала постепенно расти. В 2015 – до 8 гривен, в 2016 – до 12 гривен.

В 2017 перепичка подорожала до 15 гривен, в 2018 – до 17 гривен, в 2019 – до 18 гривен.

Цена деликатеса в 2020 году составила уже 20 гривен, в 2021 году – прыгнула сразу до 25 гривен, а в начале 2022 года – снова подорожала, до 30 гривен.

Как отмечают пользователи в комментариях, цена изменилась из-за изменения технологии. От этого ухудшилось и качество лакомства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве презентовали новое блюдо, которым могут заменить "перепичку".

А также рассказывали о том, сколько стоит самое дешевое мясо в Украине и будет ли оно дорожать.

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