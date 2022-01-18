ru ua
Вт, 18 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сколько стоит в Украине самое дешевое мясо, и будет ли оно дорожать

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 10:39
Сколько стоит в Украине самое дешевое мясо, и будет ли оно дорожать Фото: Курятина в Украине считается дешевым мясом (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Цены на мясо птицы в Украине продолжают расти, но все равно курятина остается самым дешевым мясным продуктом, если сравнивать со свининой и говядиной.

Об этом сообщает ТСН.

Сейчас на украинских рынках и магазинах этот продукт остается самым демократичным по цене.

Сколько сейчас стоит курятина

В Госстатистике сообщили, что в декабре 2021 года один килограмм куриной тушки стоил в среднем 72 грн. Филе в среднем 117 грн.

За ней идет свинина, за нее просят 123 грн за килограмм. Впрочем, самым дорогим мясом в стране остается говядина. Этот продукт стартует от 182 гривен за килограмм.

Будет ли курятина дорожать

Президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг" Олег Титамир в комментарии "Фактам" спрогнозировал подорожание куриного мяса в ближайшее время. Все дело в рекордной для предприятий цены на газ. Он предполагает, что курятина и яйца добавят к цене 30-40%.

"Под угрозой коллапса сегодня - птицеводство и переработка мяса птицы, поскольку газ является основным энергоносителем, используемым предприятиями этого сегмента в производственном процессе, для соблюдения микроклимата в птичниках. Поставщики газового ресурса предлагают птицеводам цены на январь в размере 59−60 грн за кубометр топлива, что является неподъемным уровнем и угрозой для всей отрасли. В связи с этим, также возросла и стоимость кормов", - сообщил эксперт.

Как мы ранее писали, эксперт объяснил, почему в Украине станут дефицитом некоторые товары.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты
LITE
Гормональный упадок: нутрициолог рассказала, почему опасно худеть на соках и смузи
Гормональный упадок: нутрициолог рассказала, почему опасно худеть на соках и смузи