"Киевская перепичка" - все? Презентовали новое уникальное блюдо. Вот его фото

В Киеве презентовали новое блюдо, которое может стать гастрономической визиткой столицы, и даже заменить легендарную "киевскую перепичку", вкус которой не меняется десятки лет.

Об этом сообщили на Официальном портале Киева.

Новый уникальный гастропродукт получил название "Kyiv Pie" (Киевский пирог) и был показан киевлянам и гостям столицы днем 12 марта в одном из заведений на Днепровской набережной.

Чтобы совместить типичные украинские киевские традиции и тренды, в то же время создать ресторанную еду, которая была бы удобна для доставки и стритфуда, привлекли команду специалистов.

При разработке рецепта были учтены также предпочтения веганов и вегетарианцев.

Такая достопримечательность, по замыслу разработчиков, будет способствовать развитию гастрономического туризма в столице.

В Киеве презентовали Kyiv Pie (фото: facebook.com/aleksey.povtoreyko)

Выглядит блюдо как закрытый пирог небольшого размера. Напоминает он по форме подсолнечник, а сверху посыпан семенами.

Внутри - разнообразные начинки:

корень сельдерея, петрушки, пастернака, лук и чеснок,

осетр, лук, чеснок, приготовленные на сливочном масле,

говяжий ливер, лук и чеснок на сливочном масле.

В планах - добавить сладкие начинки.

Стоить блюдо будет в пределах 30 гривен.

Так выглядит Kyiv Pie (фото: facebook.com/aleksey.povtoreyko)

В Киеве презентовали новое блюдо