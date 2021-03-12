ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Киевская перепичка" - все? Презентовали новое уникальное блюдо. Вот его фото

Новина українською → Пятница 12 марта 2021 17:17
"Киевская перепичка" - все? Презентовали новое уникальное блюдо. Вот его фото Киевскую перепичку заменит Kyiv Pie (фото: life.bodo.ua)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве презентовали новое блюдо, которое может стать гастрономической визиткой столицы, и даже заменить легендарную "киевскую перепичку", вкус которой не меняется десятки лет.

Об этом сообщили на Официальном портале Киева.

Новый уникальный гастропродукт получил название "Kyiv Pie" (Киевский пирог) и был показан киевлянам и гостям столицы днем 12 марта в одном из заведений на Днепровской набережной.

Чтобы совместить типичные украинские киевские традиции и тренды, в то же время создать ресторанную еду, которая была бы удобна для доставки и стритфуда, привлекли команду специалистов.

При разработке рецепта были учтены также предпочтения веганов и вегетарианцев.

Такая достопримечательность, по замыслу разработчиков, будет способствовать развитию гастрономического туризма в столице.

&quot;Киевская перепичка&quot; - все? Презентовали новое уникальное блюдо. Вот его фото&quot;Киевская перепичка&quot; - все? Презентовали новое уникальное блюдо. Вот его фото

В Киеве презентовали Kyiv Pie (фото: facebook.com/aleksey.povtoreyko)

Выглядит блюдо как закрытый пирог небольшого размера. Напоминает он по форме подсолнечник, а сверху посыпан семенами.

Внутри - разнообразные начинки:

  • корень сельдерея, петрушки, пастернака, лук и чеснок,
  • осетр, лук, чеснок, приготовленные на сливочном масле,
  • говяжий ливер, лук и чеснок на сливочном масле.

В планах - добавить сладкие начинки.

Стоить блюдо будет в пределах 30 гривен.

&quot;Киевская перепичка&quot; - все? Презентовали новое уникальное блюдо. Вот его фото

Так выглядит Kyiv Pie (фото: facebook.com/aleksey.povtoreyko)

В Киеве презентовали новое блюдо

Ранее мы писали о рецепте классических блинов с курицей с секретным ингредиентом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь рецепт
LITE
Праздник 12 марта и его запреты: что можно и нельзя делать, именинники этого дня
Праздник 12 марта и его запреты: что можно и нельзя делать, именинники этого дня