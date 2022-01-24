"Київська перепічка" знову подорожчала: ціна зрівнялася з МакДональдсом

"Сталося неминуче: київська перепічка зрівнялася в ціні з гамбургером з "Макдональдса". Столичний делікатес знову подорожчав на 5 гривень до 30 гривень. Бургер коштує - 31 гривню", - написав він на своїй сторінці.

Нові ціни на "Київську перепічку"

Він нагадав, що "Київська перепічка" відкрилася в 1981 році. Вартість делікатесу становила 22 копійки.

У 2010-х перепічка довгий час коштувала 4,5 гривні. А потім ціна почала поступово зростати. У 2015 – до 8 гривень, у 2016 - до 12 гривень.

У 2017 перепічка подорожчала до 15 гривень, у 2018 – до 17 гривень, у 2019 – до 18 гривень.

Ціна делікатесу у 2020 році склала вже 20 гривень, у 2021 році – стрибнула відразу до 25 гривень, а на початку 2022 року – знову подорожчала, до 30 гривень.

Як відзначають користувачі в коментарях, ціна змінилася через зміну технології. Від цього погіршилася і якість ласощів.