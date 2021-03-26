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Под Киевом женщина с детьми жарили маршмеллоу на Вечном огне: видео инцидента

Новина українською → Белая Церковь, Пятница 26 марта 2021 18:52
Под Киевом женщина с детьми жарили маршмеллоу на Вечном огне: видео инцидента Коллаж РБК-Украина: в Белой Церкви семья жарила маршмеллоу на Вечном огне
Автор: Владимир Костырин

В Белой Церкви женщина с двумя детьми жарили маршмеллоу на Вечном огне в местном парке Славы. За этим занятием молодую семью заметили очевидцы, которые сняли происходящее на видео.

Об этом передали в Telegram-канале "Белая Церковь - БЕЗ ТАБУ".

На кадрах можно увидеть, как женщина стоит с детьми около горящего огня на территории комплекса и бросает в пламя различные предметы.

Все это происходило средь бела дня на глазах у прохожих.

"Молодая семья развлекалась: жгли палки, маршмеллоу, листочки и другой мусор. Кроме этого, мама семейства это снимала и смеялась", - говорится в публикации.

Видео: в Белой Церкви мама с детьми жарила маршмеллоу на Вечном огне

Также отмечается, что снял происходящее на мобильник несовершеннолетний житель города, который не решился сделать замечание взрослым.

Правоохранители Белой Церкви выясняют детали и разбираются в инциденте.

Под Киевом женщина с детьми жарили маршмеллоу на Вечном огне: видео инцидента

В Белой Церкви семья жарила маршмеллоу на Вечном огне (фото: скриншот видео t.me/bilatserkvaBT)

Напомним, ранее в Белой Церкви девушки решили приготовить еду на Вечном огне и пожарить там сосиски.

Также мы писали о том, что недавно в Николаеве подростки гоняли на самокатах на плитах Вечного огня, а прохожие не реагировали на происходящее.

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