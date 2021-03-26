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Під Києвом жінка з дітьми смажили маршмелоу на Вічному вогні: відео інциденту

Новость на русском → Біла Церква, П'ятниця 26 березня 2021 18:52
Під Києвом жінка з дітьми смажили маршмелоу на Вічному вогні: відео інциденту Колаж РБК-Україна: у Білій Церкві сім'я смажила маршмелоу на Вічному вогні
Автор: Володимир Костирін

У Білій Церкві жінка з двома дітьми смажили маршмелоу на Вічному вогні в місцевому парку Слави. За цим заняттям молоду сім'ю помітили очевидці, які зняли відбувається на відео.

Про це передали в Telegram-каналі "Біла Церква - БЕЗ ТАБУ".

На кадрах можна побачити, як жінка стоїть з дітьми біля палаючого вогню на території комплексу і кидає в полум'я різні предмети.

Все це відбувалося серед білого дня на очах у перехожих.

"Молода сім'я розважалася: палили палиці, маршмелоу, листочки та інше сміття. Крім цього, мама сімейства це знімала і сміялася", - йдеться у публікації.

Відео: у Білій Церкві мама з дітьми смажила маршмелоу на Вічному вогні

Також зазначається, що зняв на мобільник те, що відбувається, неповнолітній житель міста, який не зважився зробити зауваження дорослим.

Правоохоронці Білої Церкви з'ясовують деталі та розбираються в інциденті.

Під Києвом жінка з дітьми смажили маршмелоу на Вічному вогні: відео інциденту

У Білій Церкві сім'я смажила маршмелоу на Вічному вогні (фото: скріншот відео t.me/bilatserkvaBT)

Нагадаємо, раніше в Білій Церкві дівчата вирішили приготувати їжу на Вічному вогні та посмажити там сосиски.

Також ми писали про те, що нещодавно в Миколаєві підлітки ганяли на самокатах на плитах Вічного вогню, а перехожі не реагували.

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