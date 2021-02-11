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В Николаеве подростки гоняли на самокатах на плитах Вечного огня: прохожие не реагировали

Новина українською → Николаев, Четверг 11 февраля 2021 07:52
В Николаеве подростки гоняли на самокатах на плитах Вечного огня: прохожие не реагировали В Николаеве школьники катались на самокатах на плитах мемореального комплекса (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Николаеве подростки катались на самокатах на плитах Вечного огня посреди мемориального комплекса погибшим во время Второй Мировой войны в сквере имени 68-ми десантников в центре города.

Об этом говорится в сюжете телеканала МАРТ.

Сначала парни устроили посиделки на плитах братской могилы, курили и общались между собой. После этого они принялись кататься на самокатах, причем не в парковой зоне, а прямо на памятной стеле и на плитах, где расположен Вечный огонь.

Отмечается, что в это время мимо ребят проходили взрослые, которые, однако, никаких замечаний не делали, и на выходку школьников не реагировали.

Через некоторое время после таких развлечений на мемориале ребята укатили дальше и скрылись из сквера.

Видео: В Николаеве подростки катались на самокатах на мемориале погибшим во время Второй мировой войны

Стоит отметить, что в действиях подростков некоторые пользователи сети не увидели ничего предосудительного. Так, в комментариях к видео пишут:

"Постоянно на проспекте Победы в Киеве, напротив Цирка, такие подростки катаются на подобных комплексах. И это нормально. Будь я павшим дедом, я бы радовался, что мои правнуки катаются рядом и радуются жизни. Как пример ненормальности, могу привести пример, когда подростки устраивают стриптиз, или справляют нужду, как в России".

Напомним, что это не первый случай странного поведения несовершеннолетних около местного памятника в честь погибших во время Второй Мировой войны. Так, летом в Николаеве подростки задули Вечный огонь ради популярности в сети.

А незадолго до этого в Николаеве девушки купались в фонтане и обсыхали у Вечного огня, что вызвало шквал гневной реакции в сети.

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