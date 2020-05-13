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Под Киевом девушки решили приготовить еду на "вечном огне": фото "героинь"

STYLERЖизнь    13.05.2020 - 09:17
Под Киевом девушки решили приготовить еду на "вечном огне": фото "героинь"
В Белой Церкви ищут хулиганок (коллаж РБК-Украина)

В Киевской области девушки отличились циничной выходкой возле "вечного огня"

В Киевской области, в городе Белая Церковь полиция пытается установить личности девушек, которые отличились особым цинизмом возле "вечного огня". Молодые особы решили пожарить там сосиски. На замечания прохожих не реагировали и огрызались. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

В полицию об этом инциденте сообщили неравнодушные граждане.

Данная информация зарегистрирована в Едином реестре, работники Белоцерковского отдела полиции проводят все необходимые мероприятия по установлению личностей правонарушителей.

"Уважаемые граждане! Если вам известны эти лица, или вы можете предоставить формацию, которая станет полезной для работников полиции в этом деле, звоните по телефону 102. Анонимность гарантируется", - сказано в сообщении.

Под Киевом девушки решили приготовить еду на &quot;вечном огне&quot;: фото &quot;героинь&quot;Под Киевом девушки решили приготовить еду на &quot;вечном огне&quot;: фото &quot;героинь&quot;Девушки жарили сосиски на вечном огне в Белой Церкви (фото: Киев Оперативный)

Пользователи сети возмущены поведением девушек, но отмечают, что такие случаи не единичны.

  • А это прямой результат нашей сегодняшней политики.
  • То треба притягнути до відповідальності патрулів, які це допустили., Де вони в той час були. Це ж не одну хвилину все робилося.
  • Вже встановили цих осіб.

Под Киевом девушки решили приготовить еду на &quot;вечном огне&quot;: фото &quot;героинь&quot;Скриншот комментариев (Facebook)

Как мы ранее писали, в Харькове полиция задержала группу опасных подростков, которые держали в страхе весь район.

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