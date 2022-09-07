Под Киевом спасатели спасали женщину, которая хотела спасти котика (фото)

Детали курьезной истории

Как говорят спасатели, вечером их коллегам из Бучанского районного управления поступило сообщение о помощи.

Когда ГСЧСники прибыли на место происшествия, то увидели довольно забавную картину: женщина и кот сидели на одном дереве и не могли с него слезть.

"Все банально и просто: женщина хотела спасти котика и не рассчитала свои возможности", - рассказали спасатели.

Ребята помогли обоим пострадавшим и спустили их на землю с помощью автолестницы.

Спасатели спасли спасительницу (фото: twitter.com/SESU_UA)

Сейчас и женщина, и кот чувствуют себя хорошо.

Спасатели спасли спасительницу котика (фото: twitter.com/SESU_UA)