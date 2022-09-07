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Под Киевом спасатели спасали женщину, которая хотела спасти котика (фото)

В Бучанском районе спасатели спасали спасительницу (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Спасатели Бучанского районного управления ГУ ГСЧС Украины в Киевской области спасали женщину, которая хотела спасти котика, застрявшего на дереве.

Курьезный инцидент, о котором рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, случился во вторник, 6 сентября.

Детали курьезной истории

Как говорят спасатели, вечером их коллегам из Бучанского районного управления поступило сообщение о помощи.

Когда ГСЧСники прибыли на место происшествия, то увидели довольно забавную картину: женщина и кот сидели на одном дереве и не могли с него слезть.

"Все банально и просто: женщина хотела спасти котика и не рассчитала свои возможности", - рассказали спасатели.

Ребята помогли обоим пострадавшим и спустили их на землю с помощью автолестницы.

Спасатели спасли спасительницу (фото: twitter.com/SESU_UA)

Сейчас и женщина, и кот чувствуют себя хорошо.

Спасатели спасли спасительницу котика (фото: twitter.com/SESU_UA)

Напомним, на днях в Харькове на улице гулял шимпанзе, сбежавший из зоопарка. А потом животное катали на велосипеде.

Также читайте трогательную историю собаки Ады, спасенной военным хирургом.

Еще на днях одесские спасатели показали своего пса-талисмана Мажора, который вполне может стать конкурентом знаменитому Патрону.

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ГСЧС