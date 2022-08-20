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Одесские спасатели показали своего пса-талисмана: Мажор может стать конкурентом Патрону

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Одесса, Суббота 20 августа 2022 11:27
Одесские спасатели показали своего пса-талисмана: Мажор может стать конкурентом Патрону Фото: Одесские спасатели показали своего пса-талисмана Мажора (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Анна Шиканова

В Одессе у спасателей появился свой пес-талисман. Щенка обнаружили во время пожара в доме, а хозяева подарили его спасателям в знак благодарности за спасенное имущество.

Что известно о малыше Мажоре, у которого теперь есть новая семья в пожарной части Одессы - читайте в материале ниже.

Дом хозяев щенка вспыхнул и к ним на помощь поспешили спасатели из ГСЧС Одессы. Они быстро потушили пожар и успели спасти имущество хозяев и всех собак в доме. А после пожара спасатели нашли маленького черного ушастого щенка. Хозяева дома подарили щенка пожарным в знак благодарности.

Говорят, что щенок сам выбрал нового хозяина. Он схватил зубами за штанину одного из спасателей, начал с ним играться.

Щенка назвали Мажором и первая функция, которую он освоил в пожарной части - снимать стресс у спасателей. В его должностные обязанности теперь входят улыбки, игры, поцелуи.

Одесские спасатели показали своего пса-талисмана: Мажор может стать конкурентом ПатронуОдесские спасатели показали своего пса-талисмана: Мажор может стать конкурентом ПатронуОдесские спасатели показали своего пса-талисмана: Мажор может стать конкурентом Патрону

Фото: facebook.com/DSNSODE

Спасатели признаются, что у щенка есть отличный рецепт снятия стресса после тяжелых пожаров или российских обстрелов. Он уже выучил команду "целоваться".

"Ребята рассказывают, что он (Мажор - ред.) является маленьким психологом. В тех условиях они сейчас сильно устают, а увидев Мажора сразу начинают улыбаться, с ним играться, поэтому эмоционально и психологически он очень помогает", - рассказала спикер ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Марина Мартиненко.

Спасатели говорят, что щенок игривый и очень добрый - играет и общается абсолютно со всеми. Мажором его назвали не случайно, и он стал любимчиком абсолютно у всей команды.

Одесские спасатели показали своего пса-талисмана: Мажор может стать конкурентом ПатронуОдесские спасатели показали своего пса-талисмана: Мажор может стать конкурентом ПатронуОдесские спасатели показали своего пса-талисмана: Мажор может стать конкурентом ПатронуОдесские спасатели показали своего пса-талисмана: Мажор может стать конкурентом Патрону

Фото: facebook.com/DSNSODE

У него теперь есть собственные апартаменты, а для своего любимчика ребята не жалеют ничего - вкусняшки, игрушки и развлечения Мажор получает в огромном объеме.

"Когда подумали про то, что это пес, у которого есть все, то решили, что у нас будет Мажор. Любят его все, но иногда он спит с диспетчерами - он грустит, когда его оттуда выгоняют, но он уже знает, что его все любят", - добавила Мартиненко.

Одесские спасатели показали своего пса-талисмана: Мажор может стать конкурентом ПатронуОдесские спасатели показали своего пса-талисмана: Мажор может стать конкурентом ПатронуОдесские спасатели показали своего пса-талисмана: Мажор может стать конкурентом ПатронуОдесские спасатели показали своего пса-талисмана: Мажор может стать конкурентом Патрону

Фото: facebook.com/DSNSODE

Мажор еще немного подрастет и его начнут дрессировать. Спасатели планируют в будущем брать Мажора на выезды и сделать его полноценным членом команды.

"У него характер боевой, не боится никого и ничего. Если освоит команды, то будет служить в ГСЧС. Мы думаем, что он справится", - говорят спасатели.

Мажору даже планируют пошить собственную форму. Ну, а пока - он бегает в ошейнике с корпоративными цветами.

Кстати, ранее мы рассказывали о собаке Сикро - хвостатом психологе украинских спасателей.

А еще мы писали об украинском военном, который спасает животных и стал звездой западных СМИ.

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