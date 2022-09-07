Під Києвом рятувальники рятували жінку, яка хотіла врятувати котика (фото)

Деталі курйозної історії

Як кажуть рятувальники, ввечері їхнім колегам з Бучанського районного управління надійшло повідомлення про допомогу.

Коли ДСНСники прибули на місце події, то побачили доволі забавну картину: жінка і кіт сиділи на одному дереві та не могли з нього злізти.

"Все банально і просто: жіночка хотіла врятувати котика і не розрахувала свої можливості", - розповіли рятувальники.

Хлопці допомогли обом постраждалим і спустили їх на землю за допомогою автодрабини.

Рятувальники врятували рятівницю (фото: twitter.com/SESU_UA)

І жінка, і кіт наразі почуваються добре.

Рятувальники врятували рятівницю котика (фото: twitter.com/SESU_UA)