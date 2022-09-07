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Під Києвом рятувальники рятували жінку, яка хотіла врятувати котика (фото)

В Бучанському районі рятувальники рятували рятівницю (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Рятувальники Бучанського районного управління ГУ ДСНС України у Київській області рятували жінку, яка хотіла врятувати котика, що застряг на дереві.

Курйозний інцидент, про який розповіли в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, трапився у вівторок, 6 вересня.

Деталі курйозної історії

Як кажуть рятувальники, ввечері їхнім колегам з Бучанського районного управління надійшло повідомлення про допомогу.

Коли ДСНСники прибули на місце події, то побачили доволі забавну картину: жінка і кіт сиділи на одному дереві та не могли з нього злізти.

"Все банально і просто: жіночка хотіла врятувати котика і не розрахувала свої можливості", - розповіли рятувальники.

Хлопці допомогли обом постраждалим і спустили їх на землю за допомогою автодрабини.

Рятувальники врятували рятівницю (фото: twitter.com/SESU_UA)

І жінка, і кіт наразі почуваються добре.

Рятувальники врятували рятівницю котика (фото: twitter.com/SESU_UA)

Нагадаємо, днями у Харкові на вулиці гуляв шимпанзе, який втік з зоопарку. А потім тварину катали на велосипеді.

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ДСНС