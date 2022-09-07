Під Києвом рятувальники рятували жінку, яка хотіла врятувати котика (фото)

Рятувальники Бучанського районного управління ГУ ДСНС України у Київській області рятували жінку, яка хотіла врятувати котика, що застряг на дереві.
Курйозний інцидент, про який розповіли в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, трапився у вівторок, 6 вересня.
Як кажуть рятувальники, ввечері їхнім колегам з Бучанського районного управління надійшло повідомлення про допомогу.
Коли ДСНСники прибули на місце події, то побачили доволі забавну картину: жінка і кіт сиділи на одному дереві та не могли з нього злізти.
"Все банально і просто: жіночка хотіла врятувати котика і не розрахувала свої можливості", - розповіли рятувальники.
Хлопці допомогли обом постраждалим і спустили їх на землю за допомогою автодрабини.
Рятувальники врятували рятівницю (фото: twitter.com/SESU_UA)
І жінка, і кіт наразі почуваються добре.
Рятувальники врятували рятівницю котика (фото: twitter.com/SESU_UA)
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