Трогательная история собаки Ады, спасенной военным хирургом: в благодарность лизнула врачу руку

Во фронтовом госпитале военный хирург-волонтер из США спас огромную овчарку, которую посекло осколками. Ее привезли вместе с 9-летним мальчиком и хирурги оказали медицинскую помощь обоим.

Трогательную историю рассказал на своей странице в Facebook Владимир Демченко.

Во фронтовой госпиталь солдаты привезли 9-летнего раненого мальчика. К счастью, все хирурги были свободны, рана в ноге не угрожала жизни и здоровью ребенка. А следом прибежал взволнованный солдат, который сказал, что к медикам привезли еще собаку и спросил, кто сможет оказать ей помощь.

Вот что рассказал о собаке Владимир Демченко:

"Этой собаке трижды повезло (если тут можно говорить о везении). Первое везение в том, что она попала в руки украинских солдатов, в которых мама воспитала сочувствие ко всему живому. Второе везение – три осколка не задели костей, и не остались в теле.

Один осколок оставил круглую дыру в ухе, второй пробил бок, а третий поранил заднюю ногу.

Третье, и главное везение зовут доктор Чарльз – американский волонтер, который помогает нашим военным хирургам в прифронтовой зоне.

Собака лежала смирно все время, пока ее обследовали магнитом на предмет осколков, пока брили лапу под капельницу, пока обезболивали, зашивали и несли на рентген.

- Я тебя люблю. Так люблю! Ты хорошая девочка, – повторял доктор Чарльз каждый раз, когда собака испуганно озиралась на кучу людей, которые обступили ее со всех сторон.

- Как ее зовут?

- Ада! Ада!

Ада, когда услышала голос хозяйки, пробовала подорваться на ноги, но мы ее придерживали. Вообще, как минимум двое из нас постоянно ее гладили успокаивая. А еще военные хирурги, которые отправили мальчика в главный госпиталь, шутили, что собака думает, что уже попала в собачий рай – столько внимания.

Но блин…Когда Чарльз закончил работу и погладил ее морду – она благодарно лизнула его руку. Только его! Чарльз поцеловал ее в морду.

Силами медиков 2-й отдельный батальон ДУК ПС и группы анонимных американских волонтеров хорошая девочка Ада была спасена и сейчас отлеживается, и ждет приезда ветеринаров. В то же время военные хирурги позаботились и о ее хозяине", - рассказал Демченко.

Он добавил, что армейские хирурги – это отдельная каста людей, которые заслуживают максимального уважения.