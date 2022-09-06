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В Харькове на улице гулял шимпанзе, который сбежал из зоопарка: животное вернули на велосипеде (видео)

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Харьков, Вторник 06 сентября 2022 11:33
В Харькове на улице гулял шимпанзе, который сбежал из зоопарка: животное вернули на велосипеде (видео) В Харькове на улице заметили шимпанзе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Харькове из зоопарка 5 сентября сбежал шимпанзе. Животное спокойно гуляло по центральной части города, пока его не вернули.

Видео опубликовало "Суспільне Харків".

На видео видно, что животное прошлось к Госпрому и было в сквере рядом с площадью Свободы

Далее к животному подошла женщина, вероятно, работница зоопарка. Она разговаривала с шимпанзе, после чего надела на него свою куртку и обняла. После этого животное согласилось вернуться домой на велосипеде.

Впоследствии директор зоопарка Алексей Григорьев подтвердил, что животное уже в зоопарке и с ним все в порядке. На другие вопросы руководитель отвечать не стал.

В Харькове на улице гулял шимпанзе, который сбежал из зоопарка: животное вернули на велосипеде (видео)В Харькове на улице гулял шимпанзе, который сбежал из зоопарка: животное вернули на велосипеде (видео)В Харькове на улице гулял шимпанзе, который сбежал из зоопарка: животное вернули на велосипеде (видео)В Харькове на улице гулял шимпанзе, который сбежал из зоопарка: животное вернули на велосипеде (видео)По улицам Харькова гулял шимпанзе, сбежавший из зоопарка (скрин)

Ранее мы сообщали, что из Украины в Словакию сбежал тигр из питомника.

Также мы писали, что в Харькове спасли котенка на горящих развалинах отеля.

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