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Над Києвом простяглася неймовірна подвійна веселка: мальовничі світлини

Над Києвом з'явилася подвійна веселка (фото: Telegram/Реальный Киев)
Автор: Світлана Мащенко

Київ у другій половині дня, 26 березня, накрило доволі сильним, але коротким, весняним дощем. Після чого над Лівим берегом простяглася велична подвійна веселка.

Дивіться нижче в матеріалі Styler гарнющі фото цього дива.

Веселка в Києві зачаровує

Атмосферне явище зафіксували над Троєщиною. На тлі багатоповерхівок-свічок виглядає це особливо видовищно.

Веселка була настільки великою, що її було добре видно з Правого берега столиці.

Що буде з погодою далі

Попри настання справжньої весни в столиці, розслаблятися поки не варто. Адже вже в середині наступного тижня в Київ прийде суттєве похолодання - з мокрим снігом і заморозками.

Скриншот: gismeteo.ua

Раніше ми писали, як Київ накрило сильним снігом, який тривав недовго, але перетворив столичні вулиці на березневу казку.

Також читайте, що один з київських парків окупували лебеді, чайки і качки.

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