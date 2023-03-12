Ось як весняний снігопад припорошив Київ: завірюхи з кучугурами на відео і фото

Весняний снігопад у Києві суттєво припорошив столицю білим покривалом через хуртовину, що розігралася, і 12 березня в деяких районах міста навіть утворилися пухнасті кучугури. Майже дві тисячі комунальників продовжують роботи з ліквідації наслідків негоди.

Як виглядає засніжений Київ цього березневого дня - дивіться в матеріалі нижче.

Завірюха розгулялася у столиці ще під ранок, і сніговий вихор швидко накривав вулиці та площі на тлі "мінусової" температури та поривів вітру силою 15-20 метрів за секунду. Вже вдень з'явилися замети.

Такі ускладнення погодних умов компенсувала краса засніженої київської панорами через білі "бархани" на тротуарах та в парках. Втім, кучугури все ж таки завдавали пішоходам і транспорту певних незручностей.

Жителі та гості столиці зняли такі снігові картини у різних районах міста, після чого поділилися кадрами у мережі.

Снігопад у Києві 12 березня, біля станції метро "Чернігівська" (фото: Styler)

У столичних пабліках також показали березневу хуртовину у столиці, яка своїм сніговим броунівським рухом навіть "приглушила" яскравість сонця.

Відео: Київ накрив снігопад 12 березня

Сніг у Києві 12 березня (фото: t.me)

Як поінформували у КМДА, для протиожеледної обробки та прибирання снігу було залучено 118 одиниць техніки КП "Київавтодор", а також понад 1800 комунальників.

"Просимо водіїв та пішоходів враховувати погодні умови та бути максимально обачними на дорогах. Автомобілі необхідно паркувати відповідно до правил, щоб не заважати спецтранспорту екстрених та комунальних служб", - йдеться у заяві столичних дорожників на сторінці у Facebook.

Відео: комунальники займаються прибиранням снігу у Києві 12 березня

Варто додати, що після хуртовини в неділю синоптики Українського гідрометцентру прогнозують снігопад і в понеділок, 13 березня, у північних та західних областях. Очікується мокрий сніг, а також подекуди ожеледиця на дорогах.

Відео: Київ припорошило снігом після хуртовини 12 березня