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До України йде березневий сніг і мороз: коли чекати на негоду

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Україна, Субота 25 березня 2023 10:27
До України йде березневий сніг і мороз: коли чекати на негоду В Україну йдуть сніги та мороз (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Наприкінці березні погода підготувала Україні сюрприз і принесе похолодання зі снігом. Подекуди сніговий покрив може сягати 14-17 сантиметрів. Однак негода протримається доволі недовго.

Про це повідомляє народний синоптик Станіслав Щедрін на своїй сторінці у Facebook.

Як зміниться погода в Україні

Весняне тепло тільки-но почало тішити українців, як до нас вирішила завітати негода. З 28 березня по 3 квітня внаслідок надходження ряду активних циклонів з заходу очікується значне похолодання.

За словами народного синоптика, у більшості областей пройдуть дощі із сильним снігом. Сніговий покрив може сягати 14-17 сантиметрів. До того ж майже скрізь буде досить вітряно.

До України йде березневий сніг і мороз: коли чекати на негоду

З інфографіки видно, як до України йдуть холодні повітряні маси (фото: facebook.com/Stas1234567)

Що пишуть погодні ресурси

Сайт про погоду Sinoptik.ua повідомляє, що у вівторок 28 березня погоді різко погіршиться. Попри те, що максимальна денна температура сягатиме 11 градусів тепла, вона буде супроводжуватися рясними опадами та хмарністю.

До України йде березневий сніг і мороз: коли чекати на негоду

Скриншот Styler

Дані GISMETEO прогнозують аналогічну погодну картинку, щоправда, з більшою кількістю сонця. До того ж експерти ресурсу вважають, що пориви вітру будуть сягати 15-16 м/с.

До України йде березневий сніг і мороз: коли чекати на негоду

Скриншот Styler

Тож українцям справді варто готуватися до фінального зимового акорду в березні та на початку квітня, однак за тиждень тепло знову повернеться в наші широти.

Раніше ми розповідали, яке дивовижне космічне явище українці побачать у березні.

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