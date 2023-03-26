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Над Киевом протянулась невероятная двойная радуга: живописные фото

Над Киевом появилась двойная радуга (фото: Telegram/Реальный Киев)
Автор: Светлана Мащенко

Киев во второй половине дня, 26 марта, накрыл довольно сильным, но коротким, весенним дождем. После чего над Левым берегом протянулась величественная двойная радуга.

Смотрите ниже в материале Styler красивейшие фото этого чуда.

Радуга в Киеве очаровывает

Атмосферное явление было зафиксировано над Троещиной. На фоне многоэтажек-свечей это выглядит особенно зрелищно.

Радуга была настолько огромной, что она была хорошо видна с Правого берега столицы.

Что будет с погодой дальше

Несмотря на настоящую весну в столице, расслабляться пока не стоит. Ведь уже в середине следующей недели в Киев придет существенное похолодание - с мокрым снегом и заморозками.

Скриншот: gismeteo.ua

Раньше мы писали, как Киев накрыло сильным снегом, который длился недолго, но превратил столичные улицы в мартовскую сказку.

Также читайте, что один из киевских парков оккупировали лебеди, чайки и утки.

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