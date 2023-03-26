Над Киевом протянулась невероятная двойная радуга: живописные фото

Радуга в Киеве очаровывает

Атмосферное явление было зафиксировано над Троещиной. На фоне многоэтажек-свечей это выглядит особенно зрелищно.

Радуга была настолько огромной, что она была хорошо видна с Правого берега столицы.

Что будет с погодой дальше

Несмотря на настоящую весну в столице, расслабляться пока не стоит. Ведь уже в середине следующей недели в Киев придет существенное похолодание - с мокрым снегом и заморозками.

Скриншот: gismeteo.ua