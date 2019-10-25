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Под Киевом пропала девочка: приметы и фото

STYLERНужна помощь    25.10.2019 - 13:57
Под Киевом пропала девочка: приметы и фото
Под Киевом пропала девочка Ника Оксененко (Фото: коллаж РБК-Украина)

14-летняя Ника Оксененко второй день не выходит на связь

Украинцев просят помочь найти девочку-подростка, которая пропала под Киевом в Ирпене. 14-летняя Ника Оксененко вышла из дома вечером 23 октября и до сих пор не вернулась. Об этом передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Также в сети опубликовали фото ребенка и дали приметы.

Девочку разыскивает Ирпенский отдел полиции. Сообщается, что Ника позавчера около десяти вечера ушла из дома по адресу улица Спартака, 16, и на связь с родными не выходит.

Рост девочки около 160 сантиметров, у нее среднее телосложение, лицо овальной формы. Глаза карие, длинные волосы светло-русого цвета.

Была одета в серебристую куртку и темные штаны. Отмечается, что она может быть в другой одежде.

Под Киевом пропала девочка: приметы и фото

Под Киевом пропала 14-летняя девочка Ника Оксененко (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Всех, кто имеет любую информацию о возможном месте нахождения несовершеннолетней, просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Как сообщалось ранее, в Киеве разыскивают 50-летнюю Ирину Михайловну Косенко, которая 5 октября вышла на своей остановке на улице Тампере в Днепровском районе, но домой не вернулась.

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