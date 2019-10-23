Она его одолжила: резонансные подробности с похищением ребенка под Киевом

Мать похищенного ребенка под Киевом (Кадр из видео)

Мать ребенка, которого похитили в Коцюбинском, прокомментировала ситуацию

Мать похищенного под Киевом ребенка выступила на брифинге полиции и рассказала, как все происходило. По словам женщины, похитительница вначале показалась ей доброй и отзывчивой. Она и подумать не могла, что женщина похитит ее четырехмесячного малыша.

"Человек показался добрым, отзывчивым... Она рассказала, что у нее самой есть ребенок, представилась волонтером. Просто втерлась в доверие. Она представлялась мне, но я была в стрессе и не могла из-за этого точно вспомнить ее имя... Она сказала, что волонтер и хочет помочь одной моей знакомой. Попросила меня с ней зайти в магазин купить детские вещи для знакомой. Потом мне надо было зайти в почту. Ребенок заснул. Она сказала - давай я постою с ним возле почты, чтобы не проснулся - там же шум... ", - вспомнила женщина события злополучного утра.

Похитительница обманула мать малыша, что у нее самой есть семилетний ребенок.

"Она говорила, что у нее ребенок семилетний и ждет еще одного ребенка, хочет помочь этой семье и понимает, что тяжело, так как сама мама", - рассказала она.

Мать похищенного ребенка отметила, что похитительница извинялась перед ней, но судя по всему, малыша вернуть не планировала.

"Попросила прощения и сказала, что одолжила на время, а потом собиралась вернуть. Но понимаете, там и коляска стояла, и кроватка стояла. Мне кажется, она далеко не хотела отдавать", - сказала женщина.

Видео: Брифинг полиции (YouTube/ТСН)

Кстати, полиция на брифинге сообщила, что похитительница воевала в АТО.

"Она 1993 года рождения, жила в Бердичеве. Находилась в зоне АТО в одном из добровольческих батальонов. Получила контузию. После контузии переехала жить в Киево-Святошинский район, где познакомилась с молодым человеком. Ее бывший муж сейчас находится в тюрьме. Познакомившись, она забеременела, так как не могла забеременеть от предыдущего мужчины. Но так сложилось, что беременность была прервана. Но поставила себе цель, чтобы у нее был свой ребенок. Добавилась в ряд групп в соцсетях и вынашивала план похитить ребенка", - рассказали на брифинге.