В Киеве загадочно исчезла 50-летняя женщина: сын просит о помощи

В Киеве пропала 50-летняя женщина (коллаж: РБК-Украина)

Женщина вышла на своей остановке вечером 5 октября, но домой не вернулась

В Киеве разыскивают 50-летнюю женщину Косенко Ирину Михайловну. Ее сын Евгений обратился за помощью в соцсети. Парень опубликовал в Facebook фото и приметы матери.

Известно, что женщина проживает в ЖК "Комфорт Таун" по адресу проспект Соборности, 17. В субботу, 5 октября, около 19:00 она вышла на своей остановке на улице Тампере (Днепровский район), но домой не вернулась.

В Киеве пропала 50-летняя женщина (Ирина Косенко, фото: facebook.com)

Опасения в обстоятельства исчезновения женщины вносит и то, что ее телефон был найден мужчиной во дворе на улице Тампере. Мужчина вернул его родственникам на следующий день после исчезновения Ирины.

В Киеве пропала 50-летняя женщина (Ирина Косенко, фото: facebook.com)

В день исчезновения на женщине были надеты джинсы, красное кашемировое пальто и черные сапоги. При себе имела клатч красного цвета, документы, банковские карты.

Всех кто владеет информацией о нахождении Ирины Коскенко, просят обращаться по телефонам 099-034-75-03 (Женя) или 099-561-90-62 (Виталий).

В Киеве пропала 50-летняя женщина (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Стоит отметить, что пост парня, который разыскивает маму, получил серьезную огласку в сети. К помощи в поиске женщины присоединилась и украинский синоптик Наталка Диденко.

В Киеве пропала 50-летняя женщина (скрин: facebook.com/tala.didenko)