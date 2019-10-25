Під Києвом зникла дівчинка: прикмети і фото

Під Києвом зникла дівчинка Ніка Оксьоненко (Фото: колаж РБК-Україна)

14-річна Ніка Оксьоненко другий день не виходить на зв'язок

Українців просять допомогти знайти дівчинку-підлітка, яка зникла під Києвом в Ірпені. 14-річна Ніка Оксьоненко вийшла з дому ввечері 23 жовтня і досі не повернулася. Про це передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

Також в мережі опублікували фото дитини і дали прикмети.

Дівчинку розшукує Ірпінський відділ поліції. Повідомляється, що Ніка позавчора близько десятої вечора пішла з дому за адресою вулиця Спартака, 16, і на зв'язок з рідними не виходить.

Зріст дівчинки близько 160 сантиметрів, у неї середня статура, обличчя овальної форми. Очі карі, довге волосся світло-русявого кольору.

Була одягнута в сріблясту куртку та темні штани. Зазначається, що вона може бути в іншому одязі.

Під Києвом зникла 14-річна дівчинка Ніка Оксьоненко (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Всіх, хто має будь-яку інформацію про можливе місце знаходження неповнолітньої, просять повідомляти за телефоном спецлінії поліції "102".

Як повідомлялося раніше, у Києві розшукують 50-річну Ірину Михайлівну Косенко, яка 5 жовтня вийшла на своїй зупинці на вулиці Тампере у Дніпровському районі, але додому не повернулася.