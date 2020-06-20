Над Киевом появился "ядерный гриб": фото и видео редкого явления

Жители Киева наблюдали в небе "ядерный гриб"
В пятницу, 19 июня, над Киевом в небе можно было видеть необычное природное явление в виде "гриба" в небе. Речь идет об одном из видов кучево-дождевого облака, которое имеет название "наковальня".
Такое облако встречается не часто и образуется на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий. При этом облако не движется, каким бы сильным не был ветер, а впоследствии трансформируется в обычные воздушные массы. Об этом сообщает ГСЧС на своей странице в Facebook.
В Киеве в небе появился необычный гриб (фото: facebook.com/Troeschina.Live)
В Киеве в небе появился необычный гриб (фото: facebook.com/andriy.brygida)
Ранее такие облака были уже замечены в Киевской, Тернопольской и Винницкой областях.
В Киеве в небе появился необычный гриб (видео: YouTube)
Пользователи сети также прокомментировали необычное редкое явление
Скриншоты с Facebook
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Автор: Роман Мирончук