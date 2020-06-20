Над Києвом з'явився "ядерний гриб": фото і відео рідкісного явища

Жителі Києва спостерігали в небі "ядерний гриб"
У п'ятницю, 19 червня, в небі над Києвом можна було бачити незвичайне природне явище у вигляді "гриба" в небі. Мова йде про один з видів купчасто-дощової хмари, яка має назву "ковадло".
Така хмара зустрічається не часто і утворюється на гребенях підвітряних хвиль, що виникають в результаті подолання вітром перешкод. При цьому хмара не рухається, яким би сильним не був вітер, а згодом трансформується у звичайні повітряні маси. Про це повідомляє ДСНС на своїй сторінці в Facebook.
У Києві в небі з'явився незвичайний "гриб" (фото: facebook.com/Troeschina.Live)
У Києві в небі з'явився незвичайний "гриб" (фото: facebook.com/andriy.brygida)
Раніше такі хмари були помічені в Київській, Тернопільській та Вінницькій областях.
У Києві в небі з'явився незвичайний "гриб" (відео: YouTube)
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Скріншоти з Facebook
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Автор: Роман Мирончук