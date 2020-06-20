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Над Києвом з'явився "ядерний гриб": фото і відео рідкісного явища

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Жителі Києва спостерігали в небі "ядерний гриб"

У п'ятницю, 19 червня, в небі над Києвом можна було бачити незвичайне природне явище у вигляді "гриба" в небі. Мова йде про один з видів купчасто-дощової хмари, яка має назву "ковадло".

Така хмара зустрічається не часто і утворюється на гребенях підвітряних хвиль, що виникають в результаті подолання вітром перешкод. При цьому хмара не рухається, яким би сильним не був вітер, а згодом трансформується у звичайні повітряні маси. Про це повідомляє ДСНС на своїй сторінці в Facebook.

У Києві в небі з'явився незвичайний "гриб" (фото: facebook.com/Troeschina.Live)

У Києві в небі з'явився незвичайний "гриб" (фото: facebook.com/andriy.brygida)

Раніше такі хмари були помічені в Київській, Тернопільській та Вінницькій областях.

У Києві в небі з'явився незвичайний "гриб" (відео: YouTube)

Користувачі мережі також прокоментували незвичайне рідкісне явище

  • Я вже подумала, що нас прилетіли рятувати інопланетяни;
  • "Купчасто-дощова хмара з ковадлом" - досить поширене явище. Розтікання верхівки хмари означає, що вона досягла максимального розвитку і скоро почнеться її руйнування;
  • Для гриба атомного вибуху чи якогось іншого токсичного викиду хмара занадто солодка й приємна;
  • Поява потужних купчасто-дощових хмар говорить про те, що на регіон насувався теплий атмосферний фронт. На рубежі переходу з тропосфери в стратосферу хмара набуває загрозливого вигляду, що нагадує "ядерний гриб" або, як ще кажуть метеорологи, ковадло. Подібні хмари, за словами фахівця, завжди супроводжуються швидкоплинними, але інтенсивними зливовими дощами;
  • А може це зовсім не хмара?
  • Це знак!
  • Ну ми почекаємо з висновками. Тому що через тиждень ми можемо дізнатися, що десь щось вибухнуло, або прорвалося, або ще щось... Ми ж знаємо наші ЗМІ і таке вже "проходили" в 1986 році, так і в інші радянські часи. Що змінилося. Ось тепер сучасні телефони, тому вже важче приховувати.
  • Як НЛО... може прибульці з іншої галактики?

Скріншоти з Facebook

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Автор: Роман Мирончук

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