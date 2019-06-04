Под Киевом патрульные сбили ребенка на "зебре": видео инцидента

Полицейские продолжили движение, несмотря на то, что ребенок переходил дорогу по правилам
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Борисполе Киевской области. Автомобиль патрульной полиции наехал на ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщается на Facebook-странице паблика Police Control Ukraine.
Происшествие имело место еще 19 апреля, но видео наезда патрульных на ребенка опубликовали совсем недавно.
На видео можно заметить, что мальчик соблюдает правила дорожного движения и пересекает переход с самокатом в руках. Но патрульные, не замечая мальчика, продолжают движение и совершают наезд.
К счастью, ребенок не получил серьезных повреждений - мальчик встал и продолжил переходить дорогу.
Полиция в Борисполе сбила ребенка на зебре (видео: facebook.com/policecontrolukraine)
Пользователи сети возмущены происходящим. Они оставляют множество гневных комментариев, призывая найти и наказать виновных полицейских
Полиция в Борисполе сбила ребенка на зебре (скрин: facebook.com/policecontrolukraine)
К слову, полиция при расследовании дела о застреленном в Переяслав-Хмельницком ребенке три раза меняла версию с целью "замять" убийство пятилетнего Кирилла.
Напомним, в трагическом дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в 30 мая под Тернополем погибли четверо сотрудников "Укрэнерго".
Ранее сообщалось, что из-за фигурантки смертельного ДТП в Харькове Алены Зайцевой снова пострадали люди.