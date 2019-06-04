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Три раза меняли версию: "копы" пытались замять дело о застреленном ребенке

STYLERЖизнь    04.06.2019 - 09:05
Три раза меняли версию: "копы" пытались замять дело о застреленном ребенке
Смерть ребенка под Киевом - полиция пыталась замять дело (коллаж: РБК-Украина)

Смерть пятилетнего Кирилла вызвала широкий общественный резонанс

Полицейские прострелили ребенку голову в Переяслав-Хмельницком Киевской области в пятницу, 31 мая. А 3 июня пятилетний Кирилл умер в киевской больнице, так и не приходя в сознание. Однако изначально, правоохранители выдвигали совсем иную версию событий.

Так, на сайте ГБР осталась информация о начале расследования, где речь идет о том, что малыш упал и ударился о камень.

Три раза меняли версию: &quot;копы&quot; пытались замять дело о застреленном ребенке

Смерть ребенка под Киевом - полиция пыталась замять дело (скрин: dbr.gov.ua)

Когда же это не удалось скрыть, возникла вторая версия, о том, что один из полицейских якобы пристреливал ружье. И случайно выстрел раздался в сторону двора, где в это время гулял ребенок. Об этом сообщали на сайте ГУ Нацполиции в области.

Позже была выдвинута остаточная версия произошедшего, согласно которой двое сотрудников патрульной полиции - старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько 31 мая отдыхали, распивали спиртные напитки. Они решили пострелять по банкам ради развлечения, несмотря на то, что находились в населенном пункте рядом с жилыми дворами. Так они и попали в пятилетнего Кирилла, который в этот момент гулял неподалеку от дома.

Изначально "копам" было предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений по неосторожности совершенное группой лиц (ст. 28 и 128 УКУ). Позже дело было переквалифицировано по 4 ст. 296 Уголовного кодекса, (Хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия).

А 3 июня, после того, как Кирилл умер, правоохранители переквалифицировали подозрение полицейским, которые стреляли в ребенка в умышленное убийство. Об этом сообщил Генпрокурор Юрий Луценко.

К слову, бабушка погибшего Кирилла, Александра Тлявова рассказала, что полицейские были настолько пьяные, что не помнят, кто именно из них стрелял.

Мама погибшего мальчика Татьяна Тлявова опубликовала последний снимок маленького Кирилла.

Три раза меняли версию: &quot;копы&quot; пытались замять дело о застреленном ребенке

Погибший Кирилл (фото: facebook.com/Татьяна Тлявова)

Ранее Татьяна обратилась к украинцем с просьбой больше не перечислять деньги на лечение Кирилла и поблагодарила всех за помощь и поддержку.

Три раза меняли версию: &quot;копы&quot; пытались замять дело о застреленном ребенке

Скрин: facebook.com/Татьяна Тлявова

О гибели пятилетнего Кирилла высказался и президент Украины Владимир Зеленский, который пообещал наказать виновных.

"Те, кто должен обеспечивать безопасность граждан, должны каждую минуту помнить о своей ответственности", - написал Зеленский.

Три раза меняли версию: &quot;копы&quot; пытались замять дело о застреленном ребенке

Скрин: facebook.com/zelenskiy95

О необходимости наказать виновных высказался и Владимир Гройсман, который также требует жесткого наказания.

Три раза меняли версию: &quot;копы&quot; пытались замять дело о застреленном ребенке

Скрин: facebook.com/volodymyrgroysman

Отметим, что после того, как резонансное дело было вынесено на широкое общественное обсуждение в Переяслав-Хмельницком были отстранены руководители полиции. А глава нацполиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке и обратился к руководству с просьбой отправить его в горячую точку на Донбассе.

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