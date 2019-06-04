Під Києвом патрульні збили дитину на "зебрі": відео інциденту

Поліцейські продовжили рух, незважаючи на те, що дитина переходила дорогу за правилами
Дорожньо-транспортна пригода сталася в Борисполі Київської області. Автомобіль патрульної поліції наїхав на дитину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Про це йдеться на Facebook-сторінці пабліку Police Control Ukraine.
ДТП сталася ще 19 квітня, але відео наїзду патрульних на дитину опублікували зовсім недавно.
На відео можна помітити, що хлопчик дотримується правил дорожнього руху і перетинає перехід з самокатом в руках. Але патрульні, не помічаючи хлопчика, продовжують рух і роблять наїзд.
На щастя, дитина не отримала серйозних ушкоджень - хлопчик встав і продовжив переходити дорогу.
Поліція в Борисполі збила дитину на зебрі (відео: facebook.com/policecontrolukraine)
Користувачі мережі обурені тим, що відбувається. Вони залишають безліч гнівних коментарів, закликаючи знайти і покарати винних поліцейських
Поліція в Борисполі збила дитину на зебрі (скрін: facebook.com/policecontrolukraine)
До речі, поліція при розслідуванні справи про застрелену в Переяслав-Хмельницькому дитину тричі міняла версію з метою "зам'яти" вбивство п'ятирічного Кирила.
Нагадаємо, у трагічній дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася 30 травня під Тернополем загинули четверо співробітників "Укренерго".
Раніше повідомлялося, що через фігурантку смертельної ДТП у Харкові Альону Зайцеву знову постраждали люди.