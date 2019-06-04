Під Києвом патрульні збили дитину на "зебрі": відео інциденту

Дорожньо-транспортна пригода сталася в Борисполі Київської області. Автомобіль патрульної поліції наїхав на дитину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Про це йдеться на Facebook-сторінці пабліку Police Control Ukraine.

ДТП сталася ще 19 квітня, але відео наїзду патрульних на дитину опублікували зовсім недавно.

На відео можна помітити, що хлопчик дотримується правил дорожнього руху і перетинає перехід з самокатом в руках. Але патрульні, не помічаючи хлопчика, продовжують рух і роблять наїзд.

На щастя, дитина не отримала серйозних ушкоджень - хлопчик встав і продовжив переходити дорогу.

Поліція в Борисполі збила дитину на зебрі (відео: facebook.com/policecontrolukraine)

Користувачі мережі обурені тим, що відбувається. Вони залишають безліч гнівних коментарів, закликаючи знайти і покарати винних поліцейських

Це не дивно, патрульні постійно сидять на телефонах, ось і результат.

Б*я, перебігають - хер*во, по зебрі переходять - хер*во, викликають на завдання - теж хер*во.

Ви що не бачите, боги на колісниці їдуть, не гоже халуям дорогу переходити.

Дятли за кермом, а не поліція. Слава Богу, що з малим все нормально.

Поліція в Борисполі збила дитину на зебрі (скрін: facebook.com/policecontrolukraine)

Ця поліція вже смахує на стару міліцію, оскотиніли ко*ли. Ще пару років, і все повернеться на круги своя.

Як громадськість на цю подію відреагувала? Під*рів показали по телебаченню?

Малий в сорочці народився, водила по ходу курить щось.

Реформувати нах*р поліцію! Людей збивають, вбивають і т. д.!

До речі, поліція при розслідуванні справи про застрелену в Переяслав-Хмельницькому дитину тричі міняла версію з метою "зам'яти" вбивство п'ятирічного Кирила.

Нагадаємо, у трагічній дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася 30 травня під Тернополем загинули четверо співробітників "Укренерго".

Раніше повідомлялося, що через фігурантку смертельної ДТП у Харкові Альону Зайцеву знову постраждали люди.