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Под Киевом оккупационные российские войска вступили в бой между собой, - ВСУ

Автор: Анна Шиканова

В Киевской области российские оккупационные войска вступили бой со своими соотечественниками – другими российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Как сообщают украинские военные, эпичную историю о событиях под Севериновкой, прислали им читатели.

Сообщается, что российские оккупационные войска вступили в бой с российскими оккупационными войсками. В результате friendly fire было уничтожено 9 танков и 4 БТР.

"Соответственно, это сэкономило нам 13 Javelin. ВСУ с пониманием относятся к проявлению таких суицидных наклонностей у оккупантов и просят продолжать именно в этом духе. А мамашам РФ рекомендуем выяснить, где сейчас находятся их отпрыски – в списках утилизированных оккупантов или пока еще среди живых", - сказано в сообщении.

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Напомним, ранее мы писали о том, что появились списки пленных россиян и матерям из РФ рассказали, как их можно забрать домой.

А также рассказывали о том, что в Черниговской области жители села в ответ на попытку их оккупировать начали петь гимн Украины.

Все оперативные новости о том, что сейчас происходит в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

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