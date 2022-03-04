Оккупанты захватили село под Черниговом. В ответ местные жители спели гимн Украины

В пограничном поселке Репки (Черниговская область) русские солдаты начали диктовать свои порядки. Однако местные жители продемонстрировали патриотическую позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГПСУ .

Российско-оккупационные войска захватили местный отдел полиции, застрелив при въезде в населенный пункт безоружного местного жителя. Также они занялись мародерством: отобрали у местных трактор, грузовик "Камаз", а также разграбили два продовольственных магазина. Ночью техника агрессора ездила по улицам и прожекторами ослепляла окна жителей.

По информации пограничников, на общий сбор горожан прибыла колонна военной техники с отметкой "О". Представитель оккупантов, назвавшийся полковником полиции, начал диктовать людям свои порядки.

"В случае неповиновения угрожал применить силу, вплоть до расстрела поселка артиллерией. Требовал отдать всю грузовую технику и провозгласил комендантский час", - отметили в ведомстве.

Однако местные жители на отрез отказались от предложения вражеских войск, спев гимн Украину.