ru ua
Пт, 04 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российских военнопленных будут отдавать матерям, если они приедут в Киев. Опубликован список

Новина українською →
Пятница 04 марта 2022 14:45
Российских военнопленных будут отдавать матерям, если они приедут в Киев. Опубликован список Российских военопленных смогут выдавать их матерям (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Российских военнопленных смогут отдавать их матерям, если те приедут за ними в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы МВД Антона Геращенко.

Он рассказал, что российские женщины могут своими глазами увидеть, что происходит в Украине.

"Матери России, приезжайте в Киев и забирайте Ваших сыновей. После того ада, который они пережили вторгнувшись на нашу землю, мы точно знаем, что никто из них больше и пальца не поднимет против Украины!" - написал Геращенко.

Прошу донести эту информацию до тысяч несчастных матерей, сыновья которых попали в плен в Украине.

Принято решение отдавать пленных Российских солдат их матерям, если они приедут за ними в Украину, в Киев.

Что нужно сделать, чтобы вернуть своего сына из плена ?

1. Нужно позвонить на номера телефона указанный в листовке для того, чтобы узнать находиться Ваш сын в плену или погиб, необходимо зайти в телеграмм канал Груз 200

Или позвонить на горячую телефонную линию Министерства Обороны Украины - "Вернись живым из Украины" на многоканальные телефоны.

+380894201860

+380894201861

+380894201862

Или написать на почту :

[email protected]

2. Затем, если Вы получили, подтверждение, что Ваш сын находится у нас в плену, мамы российских солдат должны добраться до Киева.

После вторжения фашисткой армии Путина и закрытия воздушного пространства, это можно сделать только таким способом:

"Добирайтесь до Калининграда или Минска. Оттуда автобусами или на такси к Польской границе. Затем через территорию Польши нужно будет добраться до КПП с Украиной. Там Вас встретят и сопроводят в Киев, где передадут Вам Вашего сына", - резюмировал Геращенко.

Также опубликован первый список военнопленных солдат армии России, обманом завлеченных на территорию мирной Украины.

Российских военнопленных будут отдавать матерям, если они приедут в Киев. Опубликован списокРоссийских военнопленных будут отдавать матерям, если они приедут в Киев. Опубликован список

Напомним, что украинцев призывают публиковать в соцсетях допросы российских пленных.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина