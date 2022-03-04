Під Києвом окупаційні російські війська вступили в бій між собою, - ЗСУ

Як повідомляють Українські військові, епічну історію про події під Северинівкою, надіслали їм читачі.

Повідомляється, що російські окупаційні війська вступили в бій з російськими окупаційними військами. В результаті пожежі було знищено 9 танків і 4 БТР.

"Відповідно, це заощадило нам 13 Javelin. ЗСУ з розумінням ставляться до прояву таких суїцидних нахилів у окупантів і просять продовжувати саме в цьому дусі. А мамашам РФ рекомендуємо з'ясувати, де зараз знаходяться їхні нащадки - в списках утилізованих окупантів або поки ще серед живих", - сказано в повідомленні.

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