Під Києвом окупаційні російські війська вступили в бій між собою, - ЗСУ

У Київській області російські окупаційні війська вступили бій зі своїми співвітчизниками – іншими російськими військами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
Як повідомляють Українські військові, епічну історію про події під Северинівкою, надіслали їм читачі.
Повідомляється, що російські окупаційні війська вступили в бій з російськими окупаційними військами. В результаті пожежі було знищено 9 танків і 4 БТР.
"Відповідно, це заощадило нам 13 Javelin. ЗСУ з розумінням ставляться до прояву таких суїцидних нахилів у окупантів і просять продовжувати саме в цьому дусі. А мамашам РФ рекомендуємо з'ясувати, де зараз знаходяться їхні нащадки - в списках утилізованих окупантів або поки ще серед живих", - сказано в повідомленні.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилися списки полонених росіян і матерям з РФ розповіли, як їх можна забрати додому.
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