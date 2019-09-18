Киевляне устроили краш-тест на "мосту Кличко" и рассорили сеть (видео)

Мост под аркой Дружбы народов в Киеве проверяют на прочность
В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который называют "мост Кличко", после проведения ремонта на обновленной зоне с прозрачными стеклами жители и гости столицы устроили настоящий краш-тест. Желающих проверить конструкцию на прочность не смущало, что тут же рядом находились маленькие дети. Соответствующее видео размещено на Facebook-странице "Киев Оперативный".
После публикации в сети ролика в комментариях развернулась бурная полемика. Юзеры спорят о целесообразности таких действий контролеров-аматоров, критикуют их и приводят аргументы в защиту.
На кадрах показано, как вечером на мосту прохаживаются киевляне и осматривают чудесную панораму и вид на город под ногами с высоты. Девочка на "стекляной зоне" присела и внимательно смотрит вниз. В это время кто-то стукнул по стеклу, и ребенок от неожиданности и испуга вскрикнул и поспешил к родителям.
"Мост Кличко" киевляне проверяют на прочность (Фото: скриншот)
"Ну зачем такое делать?", "Детей не пугай!" - звучат возгласы.
Затем на стекло заходит молодой человек и несколько раз прыгает.
"А что вот это за особенность у людей, типа проверить?" - говорится в посте к видео.
"Мост Кличко" киевляне проверяют на прочность (Видео: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети живо комментируют ролик и отмечают, что ничего мол в таком траш-тесте плохого нет - ведь конструкция и была расчитана на большой вес - да и мэр столицы Виталий Кличко также показал аналогичный пример при открытии моста.
Но находятся и противники подобных действий, которые усматривают в этом вандализм, угрозу создания опасной ситуации для других людей.
Скрин комментариев
Скрин комментариев
Скрин комментариев
Как сообщалось, ранее на новом пешеходно-велосипедном мосту треснуло боковое стекло, которое было защитой и некой страховкой после перил.