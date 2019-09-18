Киевляне устроили краш-тест на "мосту Кличко" и рассорили сеть (видео)

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который называют "мост Кличко", после проведения ремонта на обновленной зоне с прозрачными стеклами жители и гости столицы устроили настоящий краш-тест. Желающих проверить конструкцию на прочность не смущало, что тут же рядом находились маленькие дети. Соответствующее видео размещено на Facebook-странице "Киев Оперативный".

После публикации в сети ролика в комментариях развернулась бурная полемика. Юзеры спорят о целесообразности таких действий контролеров-аматоров, критикуют их и приводят аргументы в защиту.

На кадрах показано, как вечером на мосту прохаживаются киевляне и осматривают чудесную панораму и вид на город под ногами с высоты. Девочка на "стекляной зоне" присела и внимательно смотрит вниз. В это время кто-то стукнул по стеклу, и ребенок от неожиданности и испуга вскрикнул и поспешил к родителям.

"Мост Кличко" киевляне проверяют на прочность (Фото: скриншот)

"Ну зачем такое делать?", "Детей не пугай!" - звучат возгласы.

Затем на стекло заходит молодой человек и несколько раз прыгает.

"А что вот это за особенность у людей, типа проверить?" - говорится в посте к видео.

"Мост Кличко" киевляне проверяют на прочность (Видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети живо комментируют ролик и отмечают, что ничего мол в таком траш-тесте плохого нет - ведь конструкция и была расчитана на большой вес - да и мэр столицы Виталий Кличко также показал аналогичный пример при открытии моста.

Но находятся и противники подобных действий, которые усматривают в этом вандализм, угрозу создания опасной ситуации для других людей.

Вход только после осмотра психолога!

Неправильно проверяет на прочность, лучше таким желающим проверять головой прочность стекла;

Стекло выдерживает 1250 кг на кв. м, на таких и было рассчитано;

Сегодня тоже были на мосту и видели таких же испытателей, противно было смотреть, а когда делаешь замечание, так сразу герои огрызаются;

Ну как бы на открытии мэр показал пример;

Правильно делают, Кличко дал пример...

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Это равноценно что проверять бетонный мост. Стеклу ничего не будет, человек его не испортит, пусть прыгает на здоровье. Или подобные посты - это подготовка к чему-то, чего мы не знаем о постройке моста? Чтобы потом сказать - вот видите, чувак прыгал - он виноват.

Это особенность - сломать, а потом громче всех кричать, что Кличко украл деньги налогоплательщиков. Кстати кричат это такие же, кто не платит налоги, но за то всегда есть оправдание, чего не платят. На случай, если поймают. Туда же и крики за коммуналку, и обгаженные парадные, от тех, кто годами ее не платит.

Краш-тест должен иметь место быть;

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Я поражаюсь с тех жлобов, которые оправдывают этих "сэлюков", прыгающих по стеклу... ну ок, если смонтировали какой-то антивандальный фонарь, урну или лавочку, то это что - повод проверять ее на прочность? Получится ее сломать или нет? Пустили тупого "колхозянина" на мост, чтоб он пытался там чето сломать...

Камон, поедете в любую страну мира, где есть мосты со стеклом, и там никто не ноет за то, что на них прыгают. Не нужно проблемы брака скидывать на других.

Напоминает ситуацию с противоударными телефонами. Сколько их было разбито при проверке? Потому что наш народ не успокоится, пока не докажет обратное!

Противоударные стекла не спасут от вандализма, необходимы стальные листы с обеих сторон, к сожалению, только так...

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Как сообщалось, ранее на новом пешеходно-велосипедном мосту треснуло боковое стекло, которое было защитой и некой страховкой после перил.