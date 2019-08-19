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Новый скандал с "мостом Кличко": внутри стекол завелись мухи (видео)

STYLERЖизнь    19.08.2019 - 17:19
Новый скандал с "мостом Кличко": внутри стекол завелись мухи (видео)
Фото: Парковый мост (РБК-Украина)

На пешеходном мосту в Киеве произошла вновь неприятная ситуация

На пешеходном мосту в Киеве, который построил мэр столицы Виталий Кличко, произошло новое ЧП. Дело в том, что в стеклянных вставках сооружения поселились мухи. Об этом сообщил киевлянин Дмитрий Вдовико на своей Facebook-странице.

"Будете смеяться, но внутри стекла на "мосту Кличко" завелись мухи", – прокомментировал видео автор поста.

В комментариях к видео жители столицы поделились своими впечатлениями от увиденного. Многие иронизируют, что єто бактериологическое оружие для ликвидации моста.

  • То не мухи, а бактеріологічна зброя для знищення моста!!! 10 мільярдів Віталя вимагає для ліквідації мухи- терористки!
  • Ну это какой то просто сюр.Этот Кличко, да и не только он, даже не посмешище - это позорище, и это мэр столицы. Вот всё-таки маланский юмор он хорош - дебила - мэром столицы.
  • Опариші..
  • Может, это уникальный и единственный в своем роде мост-мухолов?

Новый скандал с &quot;мостом Кличко&quot;: внутри стекол завелись мухи (видео)

Скриншот комментариев (facebook.com/vdoviko)

Как мі ранее писали, на новом пешеходно-велосипедном мосту, который более известен как "мост Кличко", треснуло боковое стекло, которое было защитой и некой страховкой после перил.

Ранее сообщалось, что 17 июня по новому пешеходному мосту в Киеве проехался Mercedes.

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