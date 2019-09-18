Кияни влаштували краш-тест на "мосту Кличка" і розсварили мережу (відео)

Міст під аркою Дружби народів у Києві перевіряють на міцність
У Києві на пішохідно-велосипедний мосту, який називають "міст Кличка", після проведення ремонту на оновленій зоні з прозорими склами жителі та гості столиці влаштували справжній краш-тест. Бажаючих перевірити конструкцію на міцність не бентежило, що саме поруч знаходилися маленькі діти. Відповідне відео розміщено на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".
Після публікації в мережі ролика в коментарях розгорнулася бурхлива полеміка. Юзери сперечаються про доцільність таких дій контролерів-аматорів, критикують їх та наводять аргументи на захист.
На кадрах показано, як увечері на мосту походжають кияни і оглядають чудову панораму та вид на місто під ногами з висоти. Дівчинка на "стекляной зоні" присіла і уважно дивиться вниз. В цей час хтось стукнув по склу, і дитина від несподіванки і переляку скрикнула та поспішила до батьків.
"Мост Кличка" кияни перевіряють на міцність (Фото: скріншот)
"Ну навіщо таке робити?" "Дітей не лякай!" - лунають вигуки.
Потім на скло заходить молодий чоловік та кілька разів стрибає.
"А що це за особливість у людей, типу перевірити?" - йдеться в пості до відео.
"Мост Кличка" кияни перевіряють на міцність (Відео: facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі жваво коментують ролик і зазначають, що мовляв нічого в такому траш-тесті поганого немає - адже конструкція була розрахована на велику вагу - так і мер столиці Віталій Кличко також показав аналогічний приклад при відкритті мосту.
Але знаходяться і противники подібних дій, які вбачають у цьому вандалізм, загрозу створення небезпечної ситуації для інших людей.
Скрін коментарів
Скрін коментарів
Скрін коментарів
Як повідомлялося, раніше на новому пішохідно-велосипедний мосту тріснуло бічне скло, яке було захистом і певною страховкою після поручнів.