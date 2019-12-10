Экологическое ЧП в Киеве: люди шокированы водой рыжего цвета (фото)

В Киеве вода в парке "Дубки" стала рыжего цвета (Фото: коллаж РБК-Украина)

В Киеве в парке "Дубки" вода в источнике стала рыжего цвета

В Киеве в одном из парков ручей стал ярко рыжего цвета, и жители столицы всерьез обеспокоились экологической ситуацией. В сети опубликовали соответствующее фото, а в комментариях делятся мыслями относительно возможных причин случившегося.

Речь идет о парке "Дубки" возле станции метро Сырец. В сообществе "Нивки разом!" в Facebook Анна Бовтун выложила снимки родника, воды которого приобрели оранжевый "кирпичный" цвет.

В Киеве вода в источнике в парке "Дубки" стала рыжего цвета (Фото: facebook.com)

Этот ручей протекает через парк Сырецкая Роща ("Дубки"), который является по размерам одним из крупнейших в Киеве и имеет статус парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Отметим, что в нем нельзя проводить застройку, изменять границы, разъезжать на транспорте и даже кататься верхом. "Дубкам" более 60 лет.

На территории популярного парка, который называют маленьким природным лесом, есть источник и бювет. К слову, сам источник оборудован силами местных жителей. Люди часто набирали из него чистую воду... до нынешней ситуации.

В Киеве в парке "Дубки" произошло экологическое ЧП (Фото: скрин google.com.ua/maps)

Пользователи сети возмущаются экологической проблемой в парке. В комментариях высказывается мнение, что вода могла окраситься из-за строительства новых двух станций метро на Виноградарь - "Мостицкая" и "Проспект Правды" должны быть введены в эксплуатицию до конца 2021 года.

Они возводятся как "продление" участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь.

Это уже не парк, а помойка! К сожалению, мы все бессильны!

Ужас!

Что с ним случилось?

Последствие строительства метро?

Прям шоколадный;

Глинтвейн с корицей;

Кетчуп...просто...

Раньше завод "Квазар" такое сливал;

Тепер ГК "Нивки", кажется...

В Киеве вода в источнике в парке "Дубки" стала рыжего цвета (Скрин комментариев)