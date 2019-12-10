Экологическое ЧП в Киеве: люди шокированы водой рыжего цвета (фото)

В Киеве в парке "Дубки" вода в источнике стала рыжего цвета
В Киеве в одном из парков ручей стал ярко рыжего цвета, и жители столицы всерьез обеспокоились экологической ситуацией. В сети опубликовали соответствующее фото, а в комментариях делятся мыслями относительно возможных причин случившегося.
Речь идет о парке "Дубки" возле станции метро Сырец. В сообществе "Нивки разом!" в Facebook Анна Бовтун выложила снимки родника, воды которого приобрели оранжевый "кирпичный" цвет.
В Киеве вода в источнике в парке "Дубки" стала рыжего цвета (Фото: facebook.com)
Этот ручей протекает через парк Сырецкая Роща ("Дубки"), который является по размерам одним из крупнейших в Киеве и имеет статус парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения.
Отметим, что в нем нельзя проводить застройку, изменять границы, разъезжать на транспорте и даже кататься верхом. "Дубкам" более 60 лет.
На территории популярного парка, который называют маленьким природным лесом, есть источник и бювет. К слову, сам источник оборудован силами местных жителей. Люди часто набирали из него чистую воду... до нынешней ситуации.
В Киеве в парке "Дубки" произошло экологическое ЧП (Фото: скрин google.com.ua/maps)
Пользователи сети возмущаются экологической проблемой в парке. В комментариях высказывается мнение, что вода могла окраситься из-за строительства новых двух станций метро на Виноградарь - "Мостицкая" и "Проспект Правды" должны быть введены в эксплуатицию до конца 2021 года.
Они возводятся как "продление" участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь.
В Киеве вода в источнике в парке "Дубки" стала рыжего цвета (Скрин комментариев)