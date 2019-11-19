Новое метро в Киеве: появились фото первого тоннеля

Для метро на Виноградарь в Киеве построили первый тоннель (Фото: коллаж РБК-Украина)

Метро на Виноградарь строится на Сырецко-Печерской линии

В Киеве идет строительство новой станции метро на Виноградарь, и для подземки сооружается первый тоннель. В КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook рассказали о ходе работ и показали фото.

Предварительная дата открытия и запуска в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" - до конца 2021 года. Их строительство оценивается в 6 миллиардов гривен.

Сейчас для "продления" участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь построили вентиляционный ходок между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Для метро на Виноградарь построили первый тоннель (Фото Олега Тоцкого и Сергея Гринкевича / facebook.com/kyivmetro)

Также наряду готовится котлован для монтажно-щитовой камеры, с которой тоннелепроходческий щит будет двигаться от "Мостицкой" до "Сырца".

"Работы по строительству выполняются параллельно на нескольких строительных площадках", - рассказали в КП.

Метро на Виноградарь строится на Сырецко-Печерской линии (Фото: metro.kiev.ua)

Отметим, что по плану проекта, "Мостицкая" строется как станция глубокого заложения, а "Проспект Правды" и следующие хотят строить открытым способом.

Строительство четвертой линии Троещина - Борщаговка заложено в проект развития метрополитена (Фото: скриншот metro.kiev.ua)

Нужно сказать, что пользователи сети снимки первого туннеля для метро на Виноградарь восприняли неоднозначно и в комментариях напоминают о заветной линии на Троещину, о которой идут разговоры уже многие годы.

А новую ветку слабо построить? Только продолжать существующие можете?

Когда будет первый тунель на Троещину?

Звучит это хорошо. Но на вид - раскопали несколько ям за несколько месяцев. Если после пятой такой "ямы" резко не закончатся деньги, то может мои внуки увидят результат...

Скрин комментариев (facebook.com/kyivmetro)