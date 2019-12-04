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Одно из семи природных чудес Украины настигла экокатастрофа: детали и фото

STYLERЖизнь    04.12.2019 - 10:11
Одно из семи природных чудес Украины настигла экокатастрофа: детали и фото
Озеро Свитязь высыхает (Фото: коллаж РБК-Украина)

Озеро Свитязь ежедневно уменьшается в размерах

Самое глубокое озеро в Украине Свитязь стало стремительно высыхать. Экологи и активисты уже создали петицию для спасения этого популярного природного туристического объекта в пределах Шацкого района Волынской области. В сети показали фото, насколько уже уменьшился водоем и рассказали о возможной причине экологической проблемы.

Как отметил депутат горсовета Нововолынска Леонид Климович в своем Facebook, значительное уменьшения озера в размерах может быть связано с бесконтрольным бурением скважин на воду и для выращивания голубики.

Также он опубликовал серию снимков Свитязя, имеющего статус национального природного парка и избранного одним из семи природных чудес Украины.

Озеро Свитязь высыхает и становится меньше (Фото: facebook.com)

"Пока не увидел своими глазами, представить не мог. Гопота уже носится на джипах по берегу. Старожилы говорят, что не помнят такого обмеления", - написал Климович.

Отметим, что по словам местных Свитязь "теряет ватерлинию" ежедневно на 10 метров.

По утверждению экологов, озеро Свитязь может исчезнуть из-за разработки Хотиславского мелового карьера, находящегося на территории Беларуси.

Озеро Свитязь высыхает и становится меньше (Фото: facebook.com)

Пользователи сети шокированы ситуацией со знаменитым озером и также озвучивают предположения, что могло вызвать проблему.

  • Печальное зрелище... очень жаль.
  • А вы все не задумывались, что уже давно было много снега, всю весну, лето, осень не было настоящих дождей? Так откуда же и водичка должна браться?
  • А сколько прудов и бассейнов выкопано вокруг?
  • Страшно... И очень больно... аж сердце сжимается;
  • Какой ужас!

Одно из семи природных чудес Украины настигла экокатастрофа: детали и фото

Одно из семи природных чудес Украины настигла экокатастрофа: детали и фото

Одно из семи природных чудес Украины настигла экокатастрофа: детали и фото

Одно из семи природных чудес Украины настигла экокатастрофа: детали и фото

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