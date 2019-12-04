Одно из семи природных чудес Украины настигла экокатастрофа: детали и фото

Озеро Свитязь ежедневно уменьшается в размерах
Самое глубокое озеро в Украине Свитязь стало стремительно высыхать. Экологи и активисты уже создали петицию для спасения этого популярного природного туристического объекта в пределах Шацкого района Волынской области. В сети показали фото, насколько уже уменьшился водоем и рассказали о возможной причине экологической проблемы.
Как отметил депутат горсовета Нововолынска Леонид Климович в своем Facebook, значительное уменьшения озера в размерах может быть связано с бесконтрольным бурением скважин на воду и для выращивания голубики.
Также он опубликовал серию снимков Свитязя, имеющего статус национального природного парка и избранного одним из семи природных чудес Украины.
Озеро Свитязь высыхает и становится меньше (Фото: facebook.com)
"Пока не увидел своими глазами, представить не мог. Гопота уже носится на джипах по берегу. Старожилы говорят, что не помнят такого обмеления", - написал Климович.
Отметим, что по словам местных Свитязь "теряет ватерлинию" ежедневно на 10 метров.
По утверждению экологов, озеро Свитязь может исчезнуть из-за разработки Хотиславского мелового карьера, находящегося на территории Беларуси.
Озеро Свитязь высыхает и становится меньше (Фото: facebook.com)
Пользователи сети шокированы ситуацией со знаменитым озером и также озвучивают предположения, что могло вызвать проблему.
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