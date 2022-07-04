Киевляне начали находить странные метки на своих квартирах: как они выглядят

В частности, в сети сообщают, что такие метки могут оставлять домушники. Однако, или же это делают охранные фирмы, чтобы побуждать людей заказывать услуги по охране квартир.

В любом случае украинцев призывают быть осторожными и внимательно наблюдать за своими домами.

В комментариях пользователи пишут, что такие же метки видели в Шевченковском районе столицы.

В Киеве на дверях оставляют метки (t.me/chattroeshka)