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Киевляне начали находить странные метки на своих квартирах: как они выглядят

В Киеве на дверях оставляют метки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве на Троещине в одном из подъездов на дверях квартиры заметили метки.

Фото опубликовали в Telegram-канале "Troeschina".

В частности, в сети сообщают, что такие метки могут оставлять домушники. Однако, или же это делают охранные фирмы, чтобы побуждать людей заказывать услуги по охране квартир.

В любом случае украинцев призывают быть осторожными и внимательно наблюдать за своими домами.

В комментариях пользователи пишут, что такие же метки видели в Шевченковском районе столицы.

В Киеве на дверях оставляют метки (t.me/chattroeshka)

Ранее мы сообщали, что похожие метки киевляне начали находить на своих квартирах.

Также в начале войны жителей многоэтажек призвали проверять крыши на наличие меток, которые оставляли оккупанты.

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Киевметкидомушники