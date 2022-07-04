Кияни почали знаходити дивні мітки на своїх квартирах: як вони виглядають

Зокрема, у мережі повідомляють, що такі мітки можуть залишати домушники. Однак, або ж це роблять охоронні фірми, щоб спонукати людей замовляти послуги охорони квартир.

У будь-якому випадку українців закликають бути обережними та уважно спостерігати за своїми домівками.

У коментарях користувачі пишуть, що такі ж мітки бачили у Шевченківському районі столиці.

У Києві на дверях залишають мітки (t.me/chattroeshka)