Кияни почали знаходити дивні мітки на своїх квартирах: як вони виглядають

В Києві на Троєщині в одному з під'їздів на дверях квартири помітили мітки.
Фото опублікували у Telegram-каналі "Troeschina".
Зокрема, у мережі повідомляють, що такі мітки можуть залишати домушники. Однак, або ж це роблять охоронні фірми, щоб спонукати людей замовляти послуги охорони квартир.
У будь-якому випадку українців закликають бути обережними та уважно спостерігати за своїми домівками.
У коментарях користувачі пишуть, що такі ж мітки бачили у Шевченківському районі столиці.
У Києві на дверях залишають мітки (t.me/chattroeshka)
Раніше ми повідомляли, що схожі мітки кияни почали знаходити на своїх квартирах.
Також на початку війни мешканців багатоповерхівок закликали перевіряти дахи на наявність міток, які залишали окупанти.