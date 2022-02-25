Жителей многоэтажек призывают срочно проверить крыши на наличие меток

Жителей многоэтажек призывают срочно проверить (по возможности) крыши на наличие меток оккупантов. В случае их обнаружения - засыпать их землей или чем-то накрыть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

"Городские власти обращаются к жителям многоэтажных домов, имеющих доступ к выходу на крышу, с просьбой срочно проверить крыши на наличие меток. В случае, если будут обнаружены какие-то отметки - просим засыпать их землей или чем-то накрыть", - говорится в сообщении.

С соответствующими призывами обращались также к жителям и местные власти, в частности, в Киеве, Ровно и Черкасской области.

Напомним, киберполиция создала бота в Telegram для сообщений об обнаруженных метках. Отметки оставляют оккупанты на дорогах.

Добавим, под Ровным задержали 18-летнюю девушку, которая рисовала вражеские метки.

Отметим ранее в ВСУ рассказали, как отличить врага.